Alphabet: Σχεδιάζει το «ομόλογο του αιώνα» - To πρώτο 100ετές από την εποχή της dot-com

Τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο και η ανάγκη χρηματοδότησής τους είναι τεράστια. Για να το πετύχει αυτή η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, πραγματοποιεί τώρα ένα άκρως εντυπωσιακό βήμα, ένα ορόσημο για τον τεχνολογικό τομέα, όπως αναφέρουν σήμερα το Bloomberg και οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να εκδώσει ένα εξαιρετικά μακροπρόθεσμο 100ετές ομόλογο στο πλαίσιο μιας σημαντικής προσφοράς χρέους, μια κίνηση που οι αναλυτές περιγράφουν ως ένα ισχυρό σημάδι εμπιστοσύνης και μια δοκιμασία της όρεξης των επενδυτών για «ultra-long bonds». Πρόκειται για την πρώτη πώληση τέτοιου μακροπρόθεσμου χρέους από μια εταιρεία τεχνολογίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το προγραμματισμένο ομόλογο του αιώνα θα είναι σε λίρες Αγγλίας και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έκδοσης ομολόγων, πολλαπλών δόσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, σηματοδοτώντας την πρώτη έκδοση της Alphabet στο εν λόγω νόμισμα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει και ελβετικά φράγκα.

Ειδικότερα, η προσφορά σε λίρες Αγγλίας αναμένεται να φτάσει το ποσό-ρεκόρ των 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών (7,5 δισεκατομμύρια δολάρια) και περιλαμβάνει διάρκεια από τρία έως 32 έτη, καθώς και το 100ετές ομόλογο, όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Η μητρική εταιρεία της Google συγκέντρωσε προσφορές ύψους ρεκόρ 30 δισεκατομμυρίων λιρών για τη συμφωνία. Επίσης, θα υπάρξουν ομόλογα και σε ελβετικά φράγκα, με την προσφορά να είναι τουλάχιστον 2,75 δισ. ελβετικά φράγκα (3,6 δισ. δολ.) σε διάφορες διάρκειες.

Οι «σπάνιες συμφωνίες» επιστρέφουν λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια στον κλάδο της τεχνολογίας από τότε που η Motorola πούλησε παρόμοιο ομόλογο το 1997, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η αγορά 100ετών ομολόγων κυριαρχείται από κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως πανεπιστήμια. Για τις εταιρείες, αυτές οι συμφωνίες είναι σπάνιες λόγω των πιθανών εξαγορών, των ξεπερασμένων επιχειρηματικών μοντέλων και της εξέλιξης της τεχνολογίας που οδηγεί τις παλιότερες σε γρήγορη απαξίωση.

Ωστόσο, δεδομένου του τεράστιου όγκου χρέους που πρέπει να συγκεντρώσουν οι εταιρείες τεχνολογίας για να παραμείνουν μπροστά στον αγώνα για την ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και οι εξαιρετικά σπάνιες συμφωνίες επιστρέφουν.

«Θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε είδους πιθανό επενδυτή, από τον επενδυτή δομημένων χρηματοοικονομικών μέχρι τον επενδυτή με μακροπρόθεσμη διάρκεια», δήλωσε ο Γκόρντον Κερ, Ευρωπαίος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην KBRA. Ο κύριος αγοραστής του 100ετούς ομολόγου θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, και «αυτός που θα το εγγυηθεί πιθανότατα δεν θα είναι αυτός που θα είναι εκεί όταν αποπληρωθεί», είπε.

Εξαιρουμένων των κυβερνητικών εκδοτών, μόνο η Electricite de France, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Wellcome Trust έχουν εκδώσει 100ετή ομόλογα στο νόμισμα στο παρελθόν, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Όλα αυτά τα ομόλογα εκδόθηκαν το 2021, ένα έτος κατά το οποίο οι αποδόσεις της στερλίνας υψηλής ποιότητας έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, βάσει των δεικτών Bloomberg.

Η συμφωνία για το τεράστιο χρέος έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η Alphabet δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα φτάσουν τα 185 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος - διπλάσια από αυτά που δαπάνησε πέρυσι - για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Meta Platforms και Microsoft, έχουν επίσης ανακοινώσει τεράστια σχέδια δαπανών για το 2026, ενώ η Morgan Stanley αναμένει ότι ο δανεισμός από τις τεράστιες εταιρείες cloud computing, γνωστές ως hyperscalers, θα φτάσει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από 165 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.