Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά

Την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας υπέβαλε στο υπουργείο Ανάπτυξης η Άννα Στρατινάκη με αποτέλεσμα να μην τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς έπειτα από τις εξελίξεις που συνδέονται με την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή του ονόματος του συζύγου της στην έρευνα.

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΝ.

Νωρίτερα αποκαλύφθηκε πως γνωστός δημοσιογράφος με εκπομπή στην ΕΡΤ ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τη ΓΣΕΕ. Ο δημοσιογράφος φέρεται να είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί. Διερευνάται, λοιπόν, πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται φερόμενα ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση 2 εκατ. ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πρόκειται για μία έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος, η οποία ξεκίνησε πριν από μήνες, καθώς «είχε χτυπήσει καμπανάκι» για αναθέσεις σε εταιρείες «οχήματα» που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι υψηλές χρηματοδοτήσεις, περίπου 73 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν μέσα σε μία εξαετία (2020 - 2025) και στάθηκαν η αιτία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από τις ελεγκτικές αρχές.

Οι έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής άρχισαν να ψάχνουν τους εταίρους των έξι ελεγχόμενων εταιρειών και από εκεί έφτασαν και μέχρι το πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρείες, τις οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής ο κ. Παναγόπουλος ήταν και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων. Από το άνοιγμα των λογαριασμών των έξι εταιρειών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινωτικών και κρατικών κονδυλίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μεταφορές ποσών στα έξι φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για υπεξαίρεση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.