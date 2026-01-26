Boujnah (Euronext): O «κόσμος του χθες» πέθανε και δεν θα υπάρξει επιστροφή - Η ΕΕ να επιταχύνει την ενοποίηση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext σχολιάζει ότι στην Ευρώπη πρέπει να αποδεχθούμε ότι «θα είμαστε πιο μόνοι» και ότι η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την ενοποίησή της.

Για το τέλος του «κόσμου του χθες» κάνει λόγο σε συνέντευξή του στη γαλλική La Tribune ο Stéphane Boujnah, διευθύνων σύμβουλος της Euronext την οποία η εφημερίδα περιγράφει ως ευρωπαϊκό success story στη συγκέντρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης, ο κ. Boujnah σχολίασε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αγνώριστες. Η Ευρώπη πρέπει να πενθήσει μια χώρα που πίστευε ότι γνώριζε. Όπως σε κάθε πένθος, περνάμε από διάφορα στάδια: σοκ, άρνηση, θυμό, λύπη, παραίτηση, αποδοχή και ανασυγκρότηση. Κάθε χώρα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο αυτού του πένθους».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext σημειώνει επίσης ότι «ζούμε το τέλος ενός κόσμου (…) που οικοδομήθηκε για να διασφαλίσει την ειρήνη και να βγάλει μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας από τη φτώχεια. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πραγματικό πένθος». Προσθέτει δε ότι «πριν ήταν πολύ καλύτερα», όταν ακόμα υπήρχε η πεποίθηση ότι η καπιταλιστική οικονομία φέρνει πολιτικό φιλελευθερισμό, ότι το εμπόριο φέρνει ειρήνη και ότι ο αφοπλισμός φέρνει ασφάλεια. «Ήμασταν άνετα σε αυτόν τον κόσμο, που μας επέτρεπε να κρύβουμε τις αδυναμίες μας, αλλά και να κάνουμε πολλά πράγματα».

Σύμφωνα με τον κ. Boujnah η Ευρώπη θα χρειαστεί διαύγεια, αποφασιστικότητα και θάρρος. Και εξηγεί ότι «πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να παραμείνουν. Πρέπει να αποδεχθούμε τις αλλαγές που συνεπάγεται το τέλος του κόσμου του χθες. Δεν θα υπάρξει επιστροφή».

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι αυτές οι αλλαγές θα έχουν κόστος και ότι οι επιλογές που πρέπει να γίνουν είναι ουσιαστικά ανάμεσα στην ασφάλεια του αύριο ή την αναδιανομή του σήμερα. «(…) Για να παραμείνεις ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται, για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός και για να είσαι ισχυρός πρέπει να πληρώσεις, άρα να παραιτηθείς από κάτι» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Boujnah αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην Ευρώπη θα χρειαστούμε θάρρος, ώστε «να αποδεχθούμε ότι θα είμαστε πιο μόνοι, με λιγότερους συμμάχους στους οποίους μπορούμε να στηριχθούμε, πέρα από τους Ευρωπαίους γείτονές μας. Στην Ευρώπη δεν είναι πια καιρός για καβγάδες μεταξύ γειτόνων ή ατέρμονες συζητήσεις. Είναι καιρός για ισχυρές κοινές αποφάσεις, ώστε να οικοδομηθούν γρήγορα ισχυρά σχήματα προσαρμοσμένα στον νέο κόσμο. Μόνο έτσι θα παραμείνουμε κύριοι της ανεξαρτησίας μας και της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας».

Σε ερώτηση για τον αν είναι αισιόδοξος για τις προοπτικές της Ευρώπης, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext κάνει αναφορά στην ανάκαμψη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και περιγράφει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο: «Η Ευρώπη έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Όμως μπορεί να τα κινητοποιήσει μόνο αν επιταχύνει την ενοποίησή της. Για να γίνει αυτό, η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και λιγότερο παραιτημένη. Πρέπει επίσης να μπορεί να δημιουργεί σχήματα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τους παγκόσμιους αντιπάλους τους».

«Σε έναν κόσμο που επιλέγει την ισορροπία ισχύος, οφείλουμε να οργανωθούμε διαφορετικά και να βρούμε γρήγορες λύσεις για συγκέντρωση και ενοποίηση. Η Ευρώπη πρέπει πολύ σύντομα να θέσει σε εφαρμογή τα εργαλεία που θα κατευθύνουν τις άφθονες αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών νοικοκυριών προς τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων», λέει ο κ. Boujnah και καταλήγει τονίζοντας ότι «χωρίς ταχεία δράση για τη μετατροπή αυτών των αποταμιεύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, η Ευρώπη δεν θα έχει την ικανότητα να παραμείνει αυτόνομη, δηλαδή να παραμείνει ελεύθερη και κυρίαρχη στις επιλογές της».