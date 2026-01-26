Διστακτική άνοδος στις ευρωαγορές

Η γεωπολιτική σκηνή θα καθορίσει το κλίμα της αγοράς, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά επανεμφανίζονται στο προσκήνιο.

Με το δεξί επιχειρούν να μπουν τη Δευτέρα οι ευρωαγορές, μετά την πρώτη εβδομάδα απωλειών στο 2026 που έβαλε φρένο σε ένα σερί πέντε ανοδικών εβδομάδων - το μεγαλύτερο από τον Μάιο. Η γεωπολιτική σκηνή θα καθορίσει το κλίμα της αγοράς, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά επανεμφανίζονται στο προσκήνιο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,06% στις 608,95 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,08% στις 5.953 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,02% στις 24.894 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,13% στις 8.132 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,26% στις 10.269 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχάται 1,24% στις 44.938 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,42% στις 17.612 μονάδες.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιδιώξει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κίνα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να επιβάλει δασμούς 100% στην Οτάβα εάν υπογράψει εμπορικό deal με το Πεκίνο. «Έχουμε δεσμεύσεις βάσει της CUSMA (Συμφωνία Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού) να μην επιδιώξουμε συμφωνίες με οικονομίες εκτός αγοράς χωρίς ειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό με την Κίνα ή με άλλες οικονομίες εκτός αγοράς», τόνισε.

Οι traders αυτή την εβδομάδα θα στρέψουν επίσης την προσοχή τους στην Fed των ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινώσει την πρώτη της πολιτική απόφαση για το 2026 την Τετάρτη. Ενώ η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, η Wall Street θα αναζητήσει ενδείξεις για το πότε οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στη FOMC θα μειώσουν το κόστος δανεισμού.

Παράλληλα, η εβδομάδα είναι πλούσια και σε επιχειρηματικά μεγέθη, καθώς περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 πρόκειται να δημοσιεύσουν τα τριμηνιαία μεγέθη τους, μεταξύ των οποίων και πρωταγωνίστριες των Μag 7 όπως οι Apple, Meta και Microsoft. Μέχρι στιγμής, οι εταιρικές επιδόσεις είναι ισχυρή, με το 76% των εισηγμένων να έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με το FactSet.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα οι αγορές σε Ασία-Ειρηνικό, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, ο Nikkei 225 υποχώρησε 1,52%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 1,76%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε 0,64% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 2,28%. Στην Κίνα, ο CSI 300 ενισχύθηκε 0,27%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,26%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,13%.