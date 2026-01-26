Εθνική Τράπεζα: Προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολόγων 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2027

Στην εκκίνηση προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με ημερομηνία έναρξης την 26η Ιανουαρίου 2026.

Στην εκκίνηση προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με ημερομηνία έναρξης την 26η Ιανουαρίου 2026.

Συγεκριμένα:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η Τράπεζα ή ο Προτείνων) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 26 Ιανουαρίου 2026, προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) σε σχέση με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500.000.000 σταθερού επιτοκίου 7,250% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027 (ISIN: XS2558592932) (οι Ομολογίες).

Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότηταςMREL υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες), η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η αποδοχή αγοράς από τον Προτείνοντα εγκύρως προσφερόμενων Ομολογιών στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).

Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό.

Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε ορισμένες δικαιοδοσίες.