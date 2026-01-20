Μακρόν: Δεν προβλέπεται σύνοδος της G7 την Πέμπτη

«Δεν προβλέπεται κάποια σύνοδος. Υπάρχει διάθεση από τη γαλλική προεδρία να συγκαλέσει μια»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν προβλέπεται να γίνει καμία «σύνοδος» της G7 την Πέμπτη στο Παρίσι, όπως είχε προτείνει αρχικά στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με ένα SMS που ο τελευταίος έδωσε στη δημοσιότητα.

«Δεν προβλέπεται κάποια σύνοδος. Υπάρχει διάθεση από τη γαλλική προεδρία να συγκαλέσει μια» είπε μιλώντας με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο περιθώριο του Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.