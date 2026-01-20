Ειδήσεις | Ελλάδα

Τηλεφώνημα για βόμβα στον Real FM

Newsroom
Τηλεφώνημα για βόμβα στον Real FM
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/1) στην ΕΛΑΣ μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον δημοσιογραφικό όμιλο του Real FM στο Μαρούσι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σήμερα στις 09:06 σήμερα το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στο ραδιόφωνο του Real FM και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο που στεγάζεται ο όμιλος, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

Περισσότερα σε λίγο...

