Τηλεφώνημα για βόμβα στον Real FM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/1) στην ΕΛΑΣ μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον δημοσιογραφικό όμιλο του Real FM στο Μαρούσι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σήμερα στις 09:06 σήμερα το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στο ραδιόφωνο του Real FM και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο που στεγάζεται ο όμιλος, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

