Τραμπ: Η Γροιλανδία τον φέρνει σε ρήξη με τους Ευρωπαίους ακροδεξίους

Ο Τραμπ παραβίασε μια θεμελιώδη προεκλογική υπόσχεση - δηλαδή να μην παρεμβαίνει σε άλλες χώρες, τονίζει η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ.

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού χρησιμοποίησε στρατιωτική δύναμη για να εκδιώξει τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, αναφέρει το Bloomberg.

Η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) - το οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως ακροδεξιό εξτρεμιστικό κίνημα και έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με την αμερικανική κυβέρνηση - δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν ενεργεί διαφορετικά από τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο στη Βενεζουέλα και απειλώντας να κάνει το ίδιο στη Γροιλανδία.

«Ο Τραμπ παραβίασε μια θεμελιώδη προεκλογική υπόσχεση - δηλαδή να μην παρεμβαίνει σε άλλες χώρες», είπε η Βάιντελ αυτή την εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να εξηγήσει τις ενέργειές του στους Αμερικανούς ψηφοφόρους στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να επαναβεβαιώσει την αμερικανική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο και αναπτύσσει σχέσεις με κινήματα κοινής ιδεολογίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην πρόσφατη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα καλλιεργήσουν «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών», κάτι που ερμηνεύεται ευρέως ως σιωπηρή προσφορά στήριξης προς τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης.

Η Βάιντελ, της οποίας το κόμμα έχει έρθει πιο κοντά στον Τραμπ και το κίνημα MAGA από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και προηγείται σε ορισμένες εθνικές δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, δήλωσε ότι οι πρόσφατες κινήσεις έδειξαν πως ούτε το διεθνές δίκαιο, ούτε «κατασκευές όπως το ΝΑΤΟ» μπορούν πλέον να θεωρούνται αξιόπιστες.

Ο συμπρόεδρος του AfD Τίνο Κρουπάλα, ο οποίος θεωρείται φιλορώσος εντός του ακροδεξιού κόμματος, απέρριψε τέτοιες «μεθόδους Άγριας Δύσης» στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Το ιδεολογικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για λογοκρισία και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξαφάνιση» λόγω της μαζικής μετανάστευσης και της οικονομικής παρακμής.

Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, δεκάδες αξιωματούχοι του AfD έχουν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για συναντήσεις με νομοθέτες και στελέχη της κυβέρνησης, και πολλοί εντός και εκτός του κόμματος βλέπουν τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της Ουάσινγκτον ως ορόσημο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πιέσει τη Γερμανία - μέσω του υπουργείου Εξωτερικών - να μην θέσει εκτός νόμου το κόμμα, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Bloomberg. Μέλη του AfD έχουν ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για να αποτρέψουν τις γερμανικές αρχές από την έναρξη διαδικασίας απαγόρευσης.

Η ακροδεξιά της Γαλλίας έχει επίσης ασκήσει κριτική με αποδέκτη τον Τραμπ. Ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ συνιστά «επιστροφή σε αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» και έναν κόσμο στον οποίο «ο νόμος του ισχυρότερου υπερισχύει του σεβασμού των διεθνών κανόνων».

«Με την ίδια την παραδοχή του προέδρου Τραμπ, αυτή η παρέμβαση ανοίγει τον δρόμο για τα οικονομικά συμφέροντα των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών», είπε ο Μπαρντελά, παίρνοντας αποστάσεις από τη χλιαρή καταδίκη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την αμερικανική ενέργεια κατά του Μαδούρο.

Ο Μπαρντελά πρόσθεσε επίσης ότι η απειλή του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία ισοδυναμεί με «άμεση πρόκληση προς την κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας».

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τη δύσκολη στάση του Εθνικού Συναγερμού απέναντι στον Τραμπ. Παρότι το κόμμα βρίσκει κοινό έδαφος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο μεταναστευτικό και στη σκληρή επιβολή του νόμου, εδώ και καιρό διστάζει να ευθυγραμμιστεί υπερβολικά με έναν εκρηκτικό Αμερικανό ηγέτη, ο οποίος έχει δεσμευτεί να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στην Ευρώπη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι η πλειοψηφία των Γάλλων ψηφοφόρων έχει αρνητική άποψη για τον Τραμπ.

Στη Σλοβακία, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Republic, το οποίο βρίσκεται σήμερα τρίτο στις δημοσκοπήσεις, καταδίκασε επίσης τις ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Ποιος έχει ξαναδεί κομάντο μιας χώρας να απαγάγει τον πρόεδρο μιας άλλης;» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Μίλαν Ούρικ. «Πού θα καταλήγαμε αν οι διεθνείς συγκρούσεις λύνονταν με αυτόν τον τρόπο;»

