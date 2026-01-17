Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση περιορίζει τις εξουσίες της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα

Newsroom
Δικαστής διέταξε τους αστυνομικούς να μη σταματούν και να μη συλλαμβάνουν διαδηλωτές μέσα σε οχήματα αν δεν «παρεμποδίζουν» άμεσα τη δράση τους.

Αμερικανίδα δικαστής επέβαλε κάποιους περιορισμούς στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, όπου επικρατεί μεγάλη ένταση μετά τον θάνατο πριν από μια εβδομάδα Αμερικανίδας από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας αυτής.

Με απόφασή της, η δικαστής Κέιτ Μενέντες διατάσσει ιδίως τους αστυνομικούς να μη σταματούν και να μη συλλαμβάνουν διαδηλωτές μέσα σε οχήματα αν δεν «παρεμποδίζουν» άμεσα τη δράση τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

tags:
ΗΠΑ
Μεταναστευτικό
