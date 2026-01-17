Μητσοτάκης: Θα ακούσω τους αγρότες αλλά δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός

Είμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού για το 2026 με σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων, αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Στη μάχη με την ακρίβεια και τις πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με περικοπές φόρων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Επίσης έκανε λόγο για «πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, ενώ όπως ανέφερε, η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, σιγουριά και ασφάλεια στη χώρα.

Σχετικά με την συνάντηση του τη Δευτέρα με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, κατέστησε σαφές ότι θα ακούσει τα αιτήματά τους, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να δώσει περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη.

Ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha αναφέρθηκε αρχικά στην άφιξη της φρεγάτας Κίμων είπε πως ήταν μια μέρα όμορφη, ελπίδας και αυτοπεποίθησης. Υπενθύμισε ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε και αποτελεί σύμβολο ισχυρής Ελλάδας. «Απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα μας να είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», τόνισε σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. «Μιλάμε για τα f35 της θάλασσας», ανέφερε και δήλωσε πως του έκανε εντύπωση το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για τα περί συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει. «Ευελπιστούμε ότι θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η τουρκιά να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», σημείωσε. «Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα», πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε και στο πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα όπως το μεταναστευτικό. «Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα είπε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. «Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», πρόσθεσε.

Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στους αγρότες

«Θα τους ακούσω. Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα με τους αγρότες των μπλόκων. Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Alpha και αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική είπε ότι καλώς έγινε έστω και αν μερικές φορές η εικόνα η οποία βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή. «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του "τικ τοκ". Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω τίποτα» και πως «δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα». Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη ελέγχονται ενώ υπάρχει πλαίσιο ελέγχου και στις τιμές. Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. «Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε. Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους. «Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.

Σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως είμαστε στην αρχή εφαρμογής του προϋπολογισμού για το 2026 με σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώσει φόρων. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα σχετικά μέτρα και είπε πως οι πολίτες θα βλέπουν συνολικό αποτύπωμα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρόσθεσε πως έχουν μειωθεί και έμμεσοι φόροι αλλά «η έμφασή μας για το 2026 είναι οι μειώσεις στους άμεσους φόρους». Για την ακρίβεια και τις διαφορές από χωράφι στο ράφι, ο κ. Μητσοτάκης είπε όσο περιορίζεται ο αριθμός των μεσαζόντων τόσο καλύτερο για τον καταναλωτή.

«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός και καλύτερος έλεγχος της αγοράς», σημείωσε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην αρχή του καταναλωτή. Φέρνοντας ως παράδειγμα τις αυξήσεις στο μοσχάρι είπε ότι υπάρχει παγκόσμια αύξηση της τιμής του. «Έχει σημασία να καταλάβουμε που μπορούμε να παρέμβουμε και που δεν μπορούμε να παρέμβουμε», υπογράμμισε. Για τον 13ο και 14ο μισθό ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «δεν είναι στον προγραμματισμό μας». Επισήμανε ότι έχουν γίνει αυξήσεις στο δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις. «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό έτσι όπως το εννοεί η αντιπολίτευση», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει όσα ακούγονται για κόμμα της κας Καρυστιανού είπε ότι «είναι παράξενο να μετρούνται κόμματα που δεν έχουν καν δημιουργηθεί, έγινε και με τον κ. Τσίπρα». Πρόσθεσε ότι «υπάρχει απόσταση να είσαι γονιός θύματος μιας τραγωδίας και αρχηγός κόμματος».

Για τις εκλογές είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και είπε πως είναι χρήσιμο να μιλάει με τους πολίτες από κοντά. «Ειδικά για το ΕΣΥ γίνεται μεγάλη προσπάθεια», ανέφερε και μίλησε σε συγκεκριμένες αλλαγές. «Το ΕΣΥ αλλάζει. Προσλαμβάνουμε προσωπικό, όχι όσο θα θέλαμε. Για τους νοσηλευτές έχουμε έλλειψη. Είναι μια καριέρα πάντα σε ζήτηση. Είναι βέβαιο ότι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες θα χρειαζόμαστε περισσότερους από όσους έχουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας είπε ότι «απέχουμε ένα χρόνο και από τις εκλογές και στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας». «Και πριν τις εκλογές του 2023 έδειχναν τη ΝΔ στο 32 33%. Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις γιατί εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει - δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου - αν η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη ή συνεργασίας», τόνισε.

Ερωτηθείς αν δεν είναι αυτοδύναμη η επόμενη κυβέρνηση τίθεται και θέμα ηγεσίας είπε πως «με πάτε μακριά, κανείς δεν είναι ισόβιος». Πρόσθεσε πως «όλοι ανά πάσα στιγμή κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, φιλοδοξώ να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση μιλώντας για σημαντικές αλλαγές όπως το άρθρο 16 και η μονιμότητα.

Για το Εθνικό Απολυτήριο και αν θα οδηγήσει σε περισσότερα φροντιστήρια, είπε ότι έχει ζητήσει από την υπουργό παιδείας να ξεκινήσει διάλογος για το νέο λύκειο ώστε να μπορούμε στο φθινόπωρο να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά.

Σχετικά με το ζήτημα της βίας στους νέους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προγράμματα ψυχικής υγείας ενώ είπε ότι σκεφτόμαστε το παράδειγμα της Αυστραλίας για τα social media από την ηλικία των 15. «Δεν θέλω τα παιδιά να είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Είναι πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και εμάς», σημείωσε. Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια επισήμανε ότι για πρώτη φορά είχαμε μείωση τα θανατηφόρα τροχαία με 150 λιγότερους νεκρούς και πως μπορούμε να πάμε καλύτερα. «Η τεχνολογία λύνει πολλά τέτοια ζητήματα και τελικά όλοι προσαρμοζόμαστε και αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας», πρόσθεσε ενώ ειδικά για τα αλκοτέστ είπε ότι οι πολίτες λένε μπράβο.

Πρόσω ολοταχώς

«Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, τόνισε μιλώντας σε πολίτες στο Μαρούσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική», τόνισε επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρα στηρίζεται στις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κασσάνδρες. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε από όρια του προϋπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», τόνισε.

Αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση». «Είμαι 10 χρόνια πρόεδρος της ΝΔ. Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα είναι προσκολλημένη στο διεθνές δίκαιο

«Η Ελλάδα είναι προσκολλημένη στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Για τη Γροιλανδία η θέση Ελλάδος και ΕΕ είναι σαφής. «Είναι έδαφος του ΝΑΤΟ. Ελπίζω ότι θα βρεθεί συνεννόηση με τις ΗΠΑ που έχουν εύλογες ανησυχίες.

«Το περιστατικό αυτό ήταν πολύ ανησυχητικό. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας πτήσεων. Το θέμα μας είναι ότι τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πολλά αεροπλάνα στο εναέριο χώρο μας. Αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών», δήλωσε σχετικά με το θέμα που προέκυψε με το FIR Αθηνών. Σε ερώτηση αν σκέφτεται τη ζωή του εκτός πολιτικής δήλωσε πως «κάνουμε πολλά σχέδια που δεν υλοποιούνται, ενώ είμαστε στην πολιτική». «Προσπαθώ να φυλάω λίγο ελεύθερο χρόνο για να αθλούμαι, να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, να διαβάζω το βράδυ, να βλέπω αθλητικά, να βλέπω Netflix», συμπλήρωσε.

«Είχα πάει σε σούπερ μάρκετ λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι μια διαδικασία λίγο περίπλοκη. Πώς ένας πρωθυπουργός που είναι στο Μαξίμου έχει καλή εικόνα στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο. Κινούμαι αρκετά. Ακούω και θετικά και αρνητικά», απάντησε σε ερώτηση πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκε για ψώνια. «Εμείς φέραμε αυτό το οποίο έπρεπε. Φέραμε το final four στην Αθήνα. Ελπίζω να δούμε δύο ελληνικές ομάδες», είπε όταν του ζήτησαν μια πρόβλεψη για τον φετινό νικητή της Ευρωλίγκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ