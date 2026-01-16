Ειδήσεις | Διεθνή

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες στο Καράκας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες στο Καράκας
Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας, όπως ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας, όπως ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει την πληροφορία για τη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με τους NYT πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τη Ροδρίγκες με οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου «να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», αναφέρει η εφημερίδα.

Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών», αναφέρουν οι NYT.

Στη διάρκεια της θητείας της ως αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, η Ροδρίγκες ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, σχετικά με μια συμφωνία ώστε ο απομακρυνθείς τώρα πρώην πρόεδρος Μαδούρο να εγκαταλείψει οικειοθελώς την εξουσία, ανέφερε η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κίμων: «Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» - Γιατί είναι το απόλυτο game changer

ΕΝΦΙΑ: 20 μυστικά για λιγότερο φόρο - Ποιοι θα κερδίσουν έκπτωση έως 20%

Πάνω από 5 δισ. ευρώ το κούρεμα οφειλών μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα δάνεια ρύθμισαν οι servicers

tags:
Βενεζουέλα
CIA
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider