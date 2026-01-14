Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 22 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατάρρευση γερανού προκάλεσε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βόρεια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«22 άνθρωποι σκοτώθηκαν» (άλλοι) «80 και πλέον» τραυματίστηκαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

«Γερανός κατέρρευσε πάνω σε τρένο, που εκτροχιάστηκε και πήρε φωτιά», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές της επαρχίας.

BREAKING: Dozens killed and injured after construction crane lifting section of bridge collapses on passenger train in Sikhio, Thailand. pic.twitter.com/SKyZIB7w1I — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 14, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 09:00 (τοπική ώρα· 04:00 ώρα Ελλάδας), όταν γερανός σε εργοτάξιο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας κατέρρευσε κι έπεσε πάνω σε επιβατικό συρμό.

«Άκουσα δυνατό κρότο (...) που ακολουθήθηκε από δυο εκρήξεις», περιέγραψε ο Μιτρ Ιντρπάνια, 54 χρονών, κάτοικος της περιοχής, όχι μακριά από τον τόπο της τραγωδίας.

«Όταν πήγα να δω τι είχε γίνει, είδα γερανό να έχει πέσει πάνω σε επιβατικό συρμό τριών βαγονιών. Το μέταλλο του γερανού έμοιαζε να είχε κόψει στα δύο το δεύτερο βαγόνι», πρόσθεσε.

Ο ταϊλανδός υπουργός Μεταφορών, ο Φιφάτ Ρατσακιτπρακάρν, ενημέρωσε ότι στον επιβατικό συρμό βρίσκονταν 195 επιβάτες. Συνέδεε την πρωτεύουσα Μπανγκόκ με την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι.

Τόνισε ότι οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ταϊλανδικοί συρμοί υψηλής ταχύτητας

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης του βασιλείου της Ασίας δείχνει διασώστες να σπεύδουν σε συρμό που έχει ανατραπεί και βρίσκεται πεσμένος στο ένα πλευρό, καθώς υψώνονται καπνοί από τα συντρίμμια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά εξαιτίας «διαρροής χημικών προϊόντων», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής, χωρίς να διευκρινίσει από πού.

Ο γερανός είχε εγκατασταθεί σε πελώριο εργοτάξιο στο πλαίσιο της κατασκευής δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών με συρμούς υψηλής ταχύτητας στην Ταϊλάνδη, που άρχισε το 2017, με καθυστέρηση μιας δεκαετίας.

Το έργο αυτό, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5,4 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων, αναμένεται να συνδέσει την Μπανγκόκ με την Κουνμίνγκ, στη νότια Κίνα, μέσω Λάος.

Το πρώτο τμήμα του δικτύου αυτού αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία το 2028 και το δεύτερο το 2032.

Υποστηρίζεται από την Κίνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τους λεγόμενους νέους δρόμους του μεταξιού (επισήμως «μια ζώνη, ένας δρόμος»), με σκοπό την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών και της επιρροής της.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι συγκριτικά συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Δεκαοκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί το 2020 στην Ταϊλάνδη, όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε πιστούς σε θρησκευτική τελετή.

Και οκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί το 2023, όταν εμπορευματικός συρμός συγκρούστηκε με φορτηγάκι καθώς διέσχιζε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ