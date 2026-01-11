Τραμπ: Διέταξε την κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία

Τα πλάνα του συναντούν αντίσταση από ανώτατα στρατιωτικά στελέχη. Η θεωρία ότι έτσι αποσκοπεί να διαλύσει το ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει τους διοικητές των ειδικών του δυνάμεων να καταρτίσουν σχέδιο για την εισβολή στη Γροιλανδία - όμως συναντά αντίσταση από ανώτατα στρατιωτικά στελέχη, αναφέρουν αμερικανικά και βρετανικά Μέσα.

Πηγές αναφέρουν ότι τα «γεράκια» της πολιτικής γύρω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, έχουν ενθαρρυνθεί τόσο πολύ από την επιτυχία της επιχείρησης για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ώστε θέλουν να κινηθούν γρήγορα για να καταλάβουν το νησί πριν προλάβει να κάνει κίνηση η Ρωσία ή η Κίνα.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι, Βρετανοί διπλωμάτες πιστεύουν ότι ο Τραμπ παρακινείται επίσης από την επιθυμία να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα μέσα στη χρονιά, μετά τις οποίες θα μπορούσε να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Όμως μια τόσο δραματική κίνηση θα τον έφερνε σε σύγκρουση με τον Σερ Κιρ Στάρμερ και θα οδηγούσε ουσιαστικά στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αμερικάνος πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να προετοιμάσει το σχέδιο εισβολής, αλλά αυτό συναντά αντίσταση από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, με το σκεπτικό ότι θα ήταν παράνομο - και ότι δεν θα είχε την υποστήριξη του Κογκρέσου.

Μία πηγή ανέφερε: «Προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του Τραμπ μιλώντας για λιγότερο αμφιλεγόμενα μέτρα, όπως η αναχαίτιση ρωσικών «πλοίων-φαντασμάτων» - ενός μυστικού δικτύου εκατοντάδων σκαφών που διαχειρίζεται η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις - ή η εξαπόλυση ενός πλήγματος κατά του Ιράν».

Διπλωμάτες έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης ενός, όπως το χαρακτηρίζουν, «κλιμακούμενου σεναρίου», βάσει του οποίου ο Τραμπ χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη ή «πολιτικό εξαναγκασμό» για να αποκόψει τη Γροιλανδία από τους δεσμούς της με τη Δανία.

Ένα βρετανικό διπλωματικό τηλεγράφημα περιγράφει το «χειρότερο δυνατό» σενάριο, ως εκείνο που θα οδηγούσε στην «καταστροφή του ΝΑΤΟ εκ των έσω».

Και προσθέτει: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας MAGA γύρω από τον Τραμπ. Εφόσον το Κογκρέσο δεν θα επέτρεπε στον Τραμπ να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, η κατοχή της Γροιλανδίας θα μπορούσε να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν τη Συμμαχία. Αν ο Τραμπ θέλει να βάλει τέλος στο ΝΑΤΟ, αυτός ίσως να είναι ο πιο βολικός τρόπος να το πετύχει».

Στο πλαίσιο του «Σεναρίου Συμβιβασμού», η Δανία θα συμφωνούσε να δώσει στον Τραμπ πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία και να αρνηθεί την πρόσβαση σε Ρωσία και Κίνα.

Αν και οι ΗΠΑ ήδη έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νησί, αυτό θα τεθεί σε νομική βάση.

Το τηλεγράφημα αναφέρει: «Για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, ο Τραμπ μπορεί να ξεκινήσει με ένα σενάριο κλιμάκωσης το οποίο στη συνέχεια μεταβαίνει σε σενάριο συμβιβασμού.

«Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι, για τον Τραμπ, το παράθυρο ευκαιρίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές κλείνει το καλοκαίρι, γι’ αυτό και αναμένεται δράση πιο σύντομα παρά αργότερα. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου φαίνεται να είναι η φυσική στιγμή για μια συμφωνία συμβιβασμού».

Καταλήγει: «Οι τρέχουσες ανησυχίες (σχετικά με εισβολή) προέρχονται από τις πιο ακραίες απόψεις του Στίβεν Μίλερ. Η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι κρίσιμη - αν θα παραμείνει στενά με τους Ευρωπαίους συμμάχους ή θα αποσχιστεί (για να επιβάλει κυρώσεις στην προσέγγιση του Τραμπ)».

Μια διπλωματική πηγή ανέφερε: «Οι στρατηγοί θεωρούν το σχέδιο του Τραμπ για τη Γροιλανδία τρελό και παράνομο. Γι’ αυτό προσπαθούν να τον αποπροσανατολίσουν με άλλες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λένε ότι είναι σαν να έχεις να κάνεις με ένα παιδί πέντε ετών».