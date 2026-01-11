Ειδήσεις | Διεθνή

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν
O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν.

Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου συνεχίζονται για πολλοστή ημέρα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, επεσήμαναν τρεις ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι "έτοιμες να βοηθήσουν" τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: Απαιτητικό το «τελευταίο μίλι» – Μπροστά μας τα πιο δύσκολα ορόσημα

Ετήσια άδεια: Τμηματική από φέτος η χορήγησή της - Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ημέρες η ελάχιστη διάρκεια

Τιμολόγια ρεύματος: Αμετάβλητα τον Δεκέμβριο – Εικόνα σταθερότητας στην ΕΕ

tags:
Ισραήλ
Ιράν
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider