Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια – Κανονικά οι απόπλοι για Κρήτη από τον Πειραιά

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιάς έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κακοκαιρία
Πλοία
