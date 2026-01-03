Κεφαλογιάννης: Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εμπειρία της κρίσης στη θεσμική θωράκιση του κράτους

Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που δοκιμάζει τα όρια των κοινωνιών και των κρατικών μηχανισμών, αναφέρει ο υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που δοκιμάζει τα όρια των κοινωνιών και των κρατικών μηχανισμών». Αυτά αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως τονίζει ο Γιάννης Κεφαλογιάνης, «οι δασικές πυρκαγιές, ως η πιο έντονη έκφανση αυτής της πίεσης, κατέδειξαν τα τελευταία χρόνια ότι η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να στηρίζεται στην τύχη ή στην εμπειρία της στιγμής, αλλά απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό, πρόληψη και θεσμική ετοιμότητα σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δυσκολότερη αντιπυρική περίοδο που έχει καταγραφεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες, με λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών και περιορισμένες καμένες εκτάσεις, παρά τις ακραίες κλιματικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτό ανέδειξε τη σημασία της οργανωμένης πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.

Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από την εμπειρία της κρίσης στη θεσμική θωράκιση του κράτους.

Η καθιέρωση του Εθνικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο στόχων και προτεραιοτήτων, το οποίο εξειδικεύεται μέσω τοπικών και περιφερειακών σχεδίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Παράλληλα, η προληπτική διαχείριση της καύσιμης ύλης αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, με εργαλεία όπως η προδιαγεγραμμένη καύση και η ελεγχόμενη βόσκηση, μεταφέροντας τον έλεγχο του κινδύνου σε φάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες και επιχειρησιακά ασφαλείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού όταν η κρίση εκδηλώνεται. Η ενιαία αλυσίδα διοίκησης, ο σαφής συντονισμός και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών, αυτοδιοίκησης και εθελοντών περιορίζουν τον κατακερματισμό και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της απόκρισης. Ταυτόχρονα, οι μηχανισμοί απολογισμού και αξιολόγησης διασφαλίζουν ότι κάθε κρίση αφήνει πίσω της γνώση και βελτίωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται ουσιαστικά, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα, με σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογίες πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2026 θα μας βρει ακόμη πιο ενισχυμένους. Περισσότερες από 1.000 νέες προσλήψεις θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ παραδίδεται κρίσιμος σύγχρονος εξοπλισμός με νέα ελικόπτερα, αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης, εκατοντάδες νέα οχήματα παντός τύπου, καθώς και προηγμένα συστήματα πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο στόχος είναι σαφής: ένα κράτος που δεν ακολουθεί τον κίνδυνο, αλλά τον προβλέπει και παρεμβαίνει πριν αυτός εξελιχθεί σε καταστροφή», καταλήγει ο υπουργός.

