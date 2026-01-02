Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες - Η αιτία της πυρκαγιάς

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου Κραν Μοντανά στην Ελβετία ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Ανακρίθηκαν οι δύο μάνατζερ του μπαρ Le Constellation

Οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά ανακρίθηκαν σήμερα, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ. Σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν, η Πιού τόνισε ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

«Μεταξύ των ανακριθέντων ήταν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ και ορισμένοι επιζήσαντες», εξήγησε η Πιού.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική.

Η γενική εισαγγελέας είπε ότι οι δύο Γάλλοι ανακρίθηκαν «ως άτομα που κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες». «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε.

Αυτές οι ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο ήταν εξοπλισμένο με έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (...), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί μεταβαίνουν στο Κραν Μοντανά για να βοηθήσουν εγκαυματίες

Μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε ένα μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Πολωνία: Δηλώνει διαθεσιμότητα για να δεχθεί 14 τραυματίες

Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχθεί στα νοσοκομεία της 14 τραυματίες από την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μπαρ στο ελβετικό θέρετρο του σκι Κραν Μοντανά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εκατό περίπου, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία.

«Έπειτα από αίτημα της Ελβετίας, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ειδική ιατρική φροντίδα σε 14 τραυματίες στα πολωνικά νοσοκομεία», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο X.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, η Πολωνία έχει ετοιμάσει 14 κλίνες στο νοσοκομείο της πόλης Σιεμιανοβίτσε Σλάσκιε (νότια), που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και χρόνιων τραυμάτων.

Πρόκειται για τέσσερις κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δέκα κλίνες για ασθενείς που έχουν τραυματιστεί ελαφρά, δήλωσε η Καρολίνα Γκαλέτσκα στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η Πολωνία πρότεινε επίσης τη βοήθεια δύο ιατρικών ομάδων επί τόπου, κυρίως προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των ασθενών.

Ο υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, πρότεινε την αποστολή αεροπλάνων για να μεταφέρουν τους τραυματίες οι οποίοι θα μπορούσαν να διακομιστούν σε πολωνικά νοσοκομεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress