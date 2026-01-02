Μεξικό: Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Πολιτεία Γκερέρο - Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικό.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Πόλη του Μεξικού, ανακοίνωσε η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικό. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της. Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν. Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ