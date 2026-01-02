Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών

Σχεδόν όλοι εκτός από πέντε από τους 112 τραυματίες έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ είναι τόσο εκτεταμένα που θα χρειασθούν μέρες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι, βάσει των πληροφοριών που έχουν από τις ελβετικές αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 47, ενώ περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Απελπισία

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη, δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Ολη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Έρευνα για τα αίτια

Το αίτιο της πυρκαγιάς δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, ανεφλέγη από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που μεταφέρονταν από τις σερβιτόρες.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν-Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ. Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στην νύκτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν αποθαρρυμένοι από τις τεράστιες ουρές.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία. Τα σώματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν στο μπαρ.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας

Μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών.

Αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές.

Από τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και πάνω από 100 τραυματίες.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Ταγιάνι στο σημείο της τραγωδίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

