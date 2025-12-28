Ειδήσεις | Ελλάδα

Διάσωση 108 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο νότια της Γαύδου

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 108 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

