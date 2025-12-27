Ουκρανία: Ανελέητο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους. Στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ