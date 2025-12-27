Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης

Το Λιμενικό περισυνέλεξε 131 αλλοδαπούς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.

Σε ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης μεγάλου αριθμού μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, σκάφος που μετέφερε 131 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες με ασφάλεια στο νησί της Γαύδου, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η προώθησή τους προς την Κρήτη, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας περισσότεροι από 500 μετανάστες μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, ο οποίος ήδη παρουσιάζει εικόνα έντονης συμφόρησης. Με τη σημερινή διάσωση, οι πιέσεις στις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας εντείνονται εκ νέου, αναδεικνύοντας τη δυσκολία διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην περιοχή.

Πηγή: zarpanews.gr