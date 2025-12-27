Αναμένεται κύμα ψύχους και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Υπάρχει πιθανότητα να χιονίσει στις κορυφές της Πάρνηθας, όπου η θερμοκρασία είναι κοντά στο μηδέν.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα Σάββατο με βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά έως και 7 μποφόρ. Αν και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή, θα πέσει πάλι την Δευτέρα και πλέον οι θερμοκρασίες θα είναι χειμωνιάτικες.

Αναλυτικότερα, σήμερα Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και στα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει στους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά του 12 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς.

Αναμένεται να χιονίσει στην Πάρνηθα

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο Γιάννης Σταματάκης, ιδιοκτήτης του Forecast Weather, σήμερα υπάρχει πιθανότητα να χιονίσει στις κορυφές της Πάρνηθας, όπου η θερμοκρασία είναι κοντά στο μηδέν. Όσον αφορά την ψυχρή εισβολή δήλωσε ότι διαφαίνεται ένα κύμα ψύχους που αναμένεται από αύριο να επηρεάσει τα Βαλκάνια. «Δεν ξέρουμε εάν θα επηρεάσει τη χώρα μας και θα φέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά», πρόσθεσε.

Στην Αττική προβλέπονται παρωδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4-5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βορειοδυτική 5 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 2 έως 10 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, όμως το πρωί θα έχει αρκετή ψύχρα και θα σημειωθούν και αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια.

