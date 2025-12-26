Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ιράν λέει ότι συνέλαβε ξένο τάνκερ που μετέφερε λαθραία καύσιμα στον Κόλπο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Ιράν λέει ότι συνέλαβε ξένο τάνκερ που μετέφερε λαθραία καύσιμα στον Κόλπο
Το Ιράν συνέλαβε ξένο πετρελαιοφόρο κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ στον Κόλπο, λέγοντας ότι μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου, όπως μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το Ιράν συνέλαβε ξένο πετρελαιοφόρο κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ στον Κόλπο, λέγοντας ότι μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου, όπως μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν το σκάφος ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου. Δήλωσαν ότι 16 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το τάνκερ συνελήφθη την Τετάρτη.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Με περιθώριο ανόδου έως 23% μπαίνει το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο 2026

tags:
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider