Ειδήσεις | Διεθνή

Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί ζημιά σε δυο πλοία στη νότια Ρωσία
Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας,

Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα. Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η προκαταβολή στους δικαιούχους - Πότε θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό

Άδεια: Τι γίνεται αν δεν την πάρεις εντός του έτους - Τι αλλάζει από το 2026 και τι μπορεί να απαιτήσεις από τον εργοδότη

Τι είναι αυτοί οι αριθμοί που μας καλούν από Βρετανία, Τυνησία και αλλού

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider