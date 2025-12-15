Nεκροί o σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του στην κατοικία τους στο Λος Άντζελες

Ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι».

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί χθες, Κυριακή, μέσα στην κατοικία τους στη νότια Καλιφόρνια και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου τους κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Ενώ η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα των δύο νεκρών, η δήμαρχος Κάρεν Μπας και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του 78χρονου σκηνοθέτη και της 68χρονης συζύγου του.

"Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την πόλη μας και για την χώρα μας. Η συμβολή του Ρομπ Ράινερ έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον αμερικανικό πολιτισμό και την κοινωνία και ο ίδιος έχει βελτιώσει αμέτρητες ζωές μέσω του δημιουργικού του έργου και του ακτιβισμού του για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη", έγραψε η δήμαρχος.

Ο υπαρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες Άλαν Χάμιλτον είπε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί του τμήματος που βρίσκονταν σε περιπολία κλήθηκαν στην κατοικία του σκηνοθέτη, όπου ανακάλυψαν δύο πτώματα.

Αστυνομικοί του τμήματος ληστειών-ανθρωποκτονιών ανέμεναν ένταλμα έρευνας προτού εισέλθουν στην κατοικία για να διενεργήσουν ενδελεχή έρευνα του χώρου, είπε ο Χάμιλτον.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα το απόγευμα χαρακτηρίζοντας την υπόθεση "προφανή ανθρωποκτονία" παρότι ο Χάμιλτον τόνισε ότι δεν είχε ταυτοποιήσει κάποιον ύποπτο μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Η αιτία θανάτου θα δημοσιοποιηθεί από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, είπε ο Χάμιλτον. Ωστόσο, το AFP, επικαλούμενο το δίκτυο NBC, μετέδωσε ότι το ζευγάρι έχασε τη ζωή του από τραύματα από μαχαίρι.

Ως ηθοποιός ο Ράινερ έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά "All in the Family" που προβαλλόταν στις ΗΠΑ από το CBS για εννέα σεζόν (1971-1979).

Στη συνέχεια ο Ράινερ ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως σκηνοθέτης υπογράφοντας ταινίες όπως "Η Πριγκίπισσα Νύφη", "Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι", "Στάσου πλάι μου", "Ζήτημα τιμής", "Misery" και "Ο Έρωτας του Προέδρου".

Η σύζυγός του, η Μισέλ, υπήρξε φωτογράφος και η φωτογραφία που είχε τραβήξει του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου "Trump: The Art of the Deal".

Ο Ρομπ Ράινερ είχε γεννηθεί στην πόλη της Νέας Υόρκης και ήταν γιός του κωμωδιογράφου και ηθοποιού Καρλ Ράινερ, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον πολιτικό ακτιβισμό του.

Στις προεδρικές εκλογές του 2004 είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι και είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά που καταφέρονταν εναντίον του απερχόμενου προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου. Ο Ράινερ είχε επίσης υποστηρίξει δύο ακόμη προεδρικούς υποψήφιους των Δημοκρατικών, τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ, η οποία ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης, ενώ ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Μισέλ Σίνγκερ με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύμφωνα, πάντως, με το περιοδικό PEOPLE, το οποίο επικαλείται "πολλαπλές πηγές", ως ύποπτος για τους δύο φόνους θεωρείται ο 32χρονος γιος του ζεύγους, ο Νικ, ο οποίος υπήρξε τοξικομανής και άστεγος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ