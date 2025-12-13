Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Δύο νεκροί στην πόλη Σαράτοφ από ουκρανικό πλήγμα με drone

Ρωσία: Δύο νεκροί στην πόλη Σαράτοφ από ουκρανικό πλήγμα με drone
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 41 ουκρανικά drones, 28 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια Σαράτοφ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της πόλης Σαράτοφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Ρομάν Μπουσάργκιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπουσάργκιν επεσήμανε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους, ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός άλλων τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον κτιρίου κατοικιών στην πόλη.

Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα με drones εναντίον της πόλης Σαράτοφ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα και απέχει περίπου 625 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στοχοθετώντας κυρίως ένα διυλιστήριο πετρελαίου και μια μεγάλη αεροπορική βάση που βρίσκεται εκεί κοντά.

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 41 ουκρανικά drones, 28 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια Σαράτοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία
Ουκρανία
