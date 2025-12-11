Πολωνός Υπ. Δικαιοσύνης: Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας είναι πιο κοντά στη Μόσχα παρά στις Βρυξέλλες

Ο πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης Βαλντέμαρ Ζούρεκ κατηγόρησε σήμερα την ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν ότι είναι πιο κοντά στη Μόσχα παρά στις Βρυξέλλες.

Ο πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης Βαλντέμαρ Ζούρεκ κατηγόρησε σήμερα την ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν ότι είναι πιο κοντά στη Μόσχα παρά στις Βρυξέλλες, αναζωπυρώνοντας την ένταση μεταξύ των δυο κρατών-μελών της ΕΕ, με τη Βουδαπέστη να κάνει λόγο για αδικαιολόγητη πρόκληση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Ζούρεκ εξέφρασε απογοήτευση για τη Βουδαπέστη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με δύο πολωνούς πρώην υπουργούς που κατηγορούνται για κατάχρηση κεφαλαίων και έχουν βρει καταφύγιο στην Ουγγαρία.

Πέραν αυτού του θέματος, ο Ζούρεκ αναφέρθηκε στις συνομιλίες του Όρμπαν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στις προσπάθειες της Βουδαπέστης να μπλοκάρει πολωνικά κεφάλαια που προορίζονταν για την υποστήριξη του Κιέβου στον πόλεμο εναντίον των ρώσων εισβολέων.

«Έχω την εντύπωση πως σήμερα η ηγεσία της Ουγγαρίας είναι πιο κοντά σε εκείνη στη Μόσχα παρά σε αυτήν της ΕΕ. Κι αυτό το λέω με μεγάλη θλίψη, αλλά και με μεγάλη ανησυχία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας. «Δυστυχώς, ο Όρμπαν θέλει να ανατινάξει την ΕΕ εκ των έσω. Οι φιλορωσικές πολιτικές του είναι εντελώς απαράδεκτες για την πλειονότητα των πολιτών στην ΕΕ», συμπλήρωσε.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει κατηγορήσει την Βαρσοβία για άδικα και προκλητικά σχόλια σχετικά με τους δεσμούς της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, οι οποίοι – όπως υπογραμμίζει – είναι προς το συμφέρον της πατρίδας του. Ο ούγγρος πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει «αυτοκαταστροφικές» τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο – σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί 26 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης – βρίσκεται στην Ουγγαρία και ενδέχεται να ζητήσει άσυλο εκεί, ακολουθώντας το παράδειγμα του πρώην υφυπουργού του, Μάρτσιν Ρομανόφσκι, ο οποίος αντιμετωπίζει ανάλογες κατηγορίες.

Ο Ζιόμπρο και ο Ρομανόφσκι έχουν δηλώσει πως δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην Πολωνία, υποστηρίζοντας πως δεν θα είχαν δίκαιη δίκη όσο βρίσκεται στην εξουσία η σημερινή κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ απορρίπτει τον ισχυρισμό τους, τονίζοντας πως η πολωνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Τον Οκτώβριο, ο ούγγρος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ζιόμπρο στη Βουδαπέστη και κατηγόρησε τη Βαρσοβία για «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».

Πολωνικό δικαστήριο θα αποφασίσει εντός των προσεχών εβδομάδων εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Ζιόμπρο, όπως είχε γίνει για τον Ρομανόφσκι.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο Ζούρεκ είπε πως αφορά «συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, την οποία σεβόμαστε, κι έχουμε εμπιστοσύνη στα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης». Ο πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης συμπλήρωσε πως «σήμερα έχουμε μια κατάσταση στην οποία η Ουγγαρία λέει "χορηγούμε άσυλο στον κ. Ρομανόφσκι", κάτι που κατά τη γνώμη μου παραβιάζει αυτήν τη συμφωνία» μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ