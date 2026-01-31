Ειδήσεις | Ελλάδα

Τασούλας: Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων

Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου, αναφέρει ο ΠτΔ.

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τα Ίμια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας:

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

