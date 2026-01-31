Evercurious: Νέα κεφάλαια για το ελληνικό Deep Tech

Οι στόχοι του νέου fund που στοχεύει στην βαθιά τεχνολογία made in Greece - Οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει και τα σχέδια για την συνέχεια.

Δύναμη πυρός, στην ελληνική νεοφυή σκηνή που καταπιάνεται με την βαθιά τεχονολογία, ευρύτερα γνωστή κι ως deep tech, φέρνει το ελληνικό fund Evercurious VC των Αλέξη Βαμβακά και Γιώργου Γεωργιάδη, χαράσσοντας το μονοπάτι ώστε ενδιαφέροντα ερευνητικά πρότζεκτς να βγουν από τα εργαστήρια στην αγορά. Παρότι μάλιστα το fund μετρά μόλις έναν χρόνο ζωής, αποτελώντας ένα από τα νεότερα του ευρύτερου οικοσυστήματος, έχει ήδη ολοκληρώσει έξι επενδύσεις εξετάζοντας συνεχώς νέες περιπτώσεις.

Το Evercurious VC συστάθηκε με αρχικά κεφάλαια 12,5 εκατ.ευρώ τα οποία σήμερα έχουν ανέλθει σε 15 εκατ ενώ με τον νέο γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων που τρέχει αυτή την περίοδο εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 εκατ. ευρώ έως το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως ανέφερε ο ιδρυτής του Γιώργος Γεωργιάδης.

Βασικός επενδυτής και υποστηρικτής του εγχειρήματος είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) στα πλαίσια του «AccelerateTT». Ωστόσο, το Fund στηρίζει και μια ισχυρή βάση ιδιωτών επενδυτών, που περιλαμβάνει επιχειρηματίες και ιδρυτές εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και angel investors από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος του είναι να ολοκληρώνει ετησίως από 5 έως 7 χρηματοδοτικές κινήσεις σε καινοτόμες deep tech εταιρείες που έχουν είτε έδρα στην Ελλάδα, είτε Έλληνα ιδρυτή, είτε ενδιαφέρονται να συστήσουν ελληνική ερευνητική ομάδα, επαναπατρίζοντας με τον τρόπο αυτό και Έλληνες που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό.

Οι εταιρείες που μπαίνουν στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδη στο insider.gr στο περιθώριο του Innovation 7.0: Reimagining the Future» της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε χθες, στο επίκεντρο της χρηματοδότησης μπαίνουν deep tech νεοφυείες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα αρχικά στάδια (early stage) και οι οποίες ασχολούνται κυρίως με λύσεις hardware σε κλάδους όπως η βιομηχανική τεχνολογία, η πράσινη ενέργεια και τα καινοτόμα υλικά. Αυτό που αναζητά δε είναι καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής με σαφή συγκριτικά πλεονεκτήματα, υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρή πνευματική ιδιοκτησία.

Όσο για το χρηματοδοτικό «εισιτήριο» του Evercurious ξεκινά με αρχική επένδυση έως 300.000 ευρώ και δυνατότητα follow-on επένδυσης, με το fund να στοχεύει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 20-25 startups συνολικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ιδρυτές του, Αλέξης Βαμβακάς και Γεωργός Γεωργιάδη, έχουν ασχοληθεί και οι ίδιοι με την έρευνα και επέστρεψαν και οι δύο από το εξωτερικό για την σύσταση του fund. Κατ επέκταση πέρα από την χρηματοδοτική στήριξη, το fund φιλοδοξεί να στηρίζει ελληνικές εταιρείες ώστε να αναπτυχθούν διεθνώς, ενώ παράλληλα επενδύει και σε ευρωπαϊκές εταιρείες που θέλουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα και πέρα από τις επενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει επωάζει αυτή την περίοδο δύο νέες συμφωνίες οι οποίες εκτιμάται ότι θα τελεσφορήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Επενδύσεις με πολλαπλά θετικό πρόσημο

Στις πιο πρόσφατες επενδυτικές του κινήσεις περιλαμβάνεται η ORamaVR, μια καινοτόμος εταιρεία που πρωτοπορεί στη σύγκλιση Τεχνητής Νοημοσύνης και Ιατρικής Εκτεταμένης Πραγματικότητας, έχοντας δημιουργήσει μια πλατφόρμα Υπολογιστικής Ιατρικής Εκτεταμένης Πραγματικότητας. Η εταιρεία σήκωσε 4,5 εκατ.δολ. με επικεφαλής το Big Pi Ventures και τη συμμετοχή του Evercurious VC, που έκανε follow-on επένδυση.

Πρόσφατα επένδυσε εξίσου στην SolidWatts, μια ελβετική startup βιομηχανικής θέρμανσης. Το ελληνικό fund ηγήθηκε του pre-seed γύρου χρηματοδότησης της εταιρείας που ασχολείται με την βιομηχανική θέρμανση με στόχο να συνδράμει στη μετάβαση της βιομηχανίας από τα ορυκτά καύσιμα σε λύσεις καθαρής ενέργειας.

Έτερη επένδυση του Evercurious VC είναι στην Koios Care, εταιρεία που στοχεύει να διευκολύνει με την τεχνολογία την παρακολούθηση και διαχείριση χρόνιων και νευρολογικών παθήσεων, όπως η νόσος Πάρκινσον. Η Koios Care ολοκλήρωσε seed γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής το ελληνικό fund και τη συμμετοχή των Astylab Ventures, imec.istart fund.