Συρεγγέλα: Εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα

Κάποιοι βουλευτές «ρίχνουν νερό στο μύλο» της κας Κωνσταντοπούλου υιοθετώντας «αντισυστημική» στάση, αναφέρει η βουλευτής της ΝΔ.

Για τα εργαλεία που έχουν στη φαρέτρα τους οι εργαζόμενοι καθώς και για την επιτροπή υγείας και ασφάλειας την οποία μπορούν να συστήσουν στην επιχείρηση όπου δουλεύουν αλλά και για τις ανώνυμες καταγγελίες στο 1555, μίλησε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στον τηλεοπτικός σταθμό ACTION24.

Η κα Συρεγγέλα έκανε λόγο για εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης του εργατικού δυστυχήματος καθώς και για το ότι κάποιοι βουλευτές «ρίχνουν νερό στο μύλο» της κας Κωνσταντοπούλου υιοθετώντας «αντισυστημική» στάση, ενώ για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «τσακωθεί με την αλήθεια».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 5239 του 2025 σε κάθε επιχείρηση οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να συστήνουν επιτροπή υγείας και ασφάλειας εργασία

«Ένα εργατικό δυστύχημα είναι μία τραγωδία και πρέπει να ελεγχθεί για να δούμε τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Δεν γίνεται το κάθε κόμμα να μετράει διαφορετικά τα εργατικά δυστυχήματα όταν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία με νόμο του 2010 σε εναρμόνηση με ευρωπαϊκή οδηγία και πρωτόκολλα σε συνδυασμό με το νόμο του Σεπτεμβρίου 2025, που δείχνει μία κοινή αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τα εργατικά δυστυχήματα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με αυτά που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας είναι 42 με 43, ανάλογα τη χρονιά, και απέχουν πολύ από τα 200.

Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, συγκεκριμένο πρωτόκολλο που οφείλουν οι επιχειρήσεις όσα άτομα και αν απασχολούν να καταγράφουν τα εργατικά ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Γι’ αυτό υπάρχει η Ανεξάρτητη Αρχή. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιοι.

Εάν από αυτό το τραγικό γεγονός στη βιομηχανία τροφίμων θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε.

Πολλές φορές τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθετούν μία ατζέντα «αντισυστημική». Ο καθόλα σεβαστός κύριος που μίλησε για 200 θανάτους από εργατικά δυστυχήματα και είπε ότι δεν είναι αυτά που δηλώνει η Επιθεώρηση Εργασίας είναι ο ίδιος κύριος που έχει φτιάξει και το πρόγραμμα της κας Κωνσταντοπούλου, κατά δήλωση της ιδίας. Άρα, όλα τα κόμματα -και το ΠΑΣΟΚ που το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ που αν δεν κάνω λάθος θα έχει και συνάντηση μαζί του ο κ. Φάμελλος- εμμέσως πλην σαφώς τι κάνουν; Ρίχνουν νερό στο μύλο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το άρθρο 4 του νόμου 5239 του 2025 που λέει ότι σε κάθε επιχείρηση οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να συστήνουν επιτροπή υγείας και ασφάλειας εργασίας ενώ στις μικρές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται και να εκλέγουν εκπρόσωπο για τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Με το άρθρο 27 δώσαμε τη δυνατότητα στις επιτροπές αυτές να συνεδριάζουν και εκτάκτως και θέσαμε προθεσμία για την ενημέρωσή τους από τον εργοδότη σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος. Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας υπάρχουν. Άρα, όλες οι χώρες καταγράφουν το ίδιο είτε είναι η Ελλάδα είτε είναι η Γαλλία, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Εάν θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ακολουθήσαμε την ευρωπαϊκή οδηγία τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά, να μας πει τη γνώμη του το ΠΑΣΟΚ, διότι η ευρωπαϊκή οδηγία είναι συγκεκριμένη».

Εργαλειοποίηση από την αντιπολίτευση

«Εμείς δεν εργαλειοποιούμε τους θανάτους των πέντε γυναικών. Με λυπεί το γεγονός ότι κανένας δεν έχει πει ότι οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση έχουν ένα επιπλέον εργαλείο στη φαρέτρα τους, την ανώνυμη καταγγελία στο 1555.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το κάθε τι και να μας επιρρίψει την ευθύνη. Εμείς σε ό, τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους και με τους νόμους και τη νομοθεσία προσπαθούμε να το περάσουμε και πολύ περισσότερο την υλοποίησή τους το κάνουμε. Το ότι η αντιπολίτευση μιλάει σήμερα για υποστελέχωση όταν δεν είχαν κάνει , όταν κυβερνούσαν, ούτε μια πρόσληψη στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και κανέναν έλεγχο. Ας μας πούνε όλες αυτές τις προσλήψεις που λένε ότι θα κάνουν πώς θα τις κάνουν, γιατί αποδείχθηκε ότι άλλα λένε και άλλα κάνουν».

Η κα Κωσταντοπούλου έχει τσακωθεί με την αλήθεια

«Κάποιοι βουλευτές από την αντιπολίτευση ρίχνουν και νερό στο μύλο της κας Κωνσταντοπούλου και αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά γιατί ο κόσμος όταν θέλει να πάει σε κάτι «αντισυστημικό» θα πάει στο real και όχι σε συστημικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει.

Σε ό, τι αφορά στην ίδια, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο είναι το υβρεολόγιο, η λασπολογία, να βρίζουμε συναδέλφους και συναδέλφισσες στη Βουλή χωρίς να έχουμε καμία απόδειξη. Αυτός ήταν και ο λόγος που προχώρησα σε αγωγή εναντίον της εφόσον πρώτα της ζήτησα να ανακαλέσει. Όχι μόνο δεν το έκανε αλλά το συνέχισε και πέραν της Βουλής, σε εκπομπές με απαξιωτικό τρόπο και χυδαία ψέματα. Η κα Κωνσταντοπούλου έχει τσακωθεί με την αλήθεια. Αν εκδικαστεί η αγωγή και βγουν κάποια χρήματα θα πάνε σε φορείς που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Θα πρέπει να μπει ένα τέλος και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλα τα κόμματα.

Άλλο είναι να φοβάσαι, όπως φαίνεται να φοβάται η κα Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να της φύγουν κάποιοι ψηφοφόροι και να πάνε στην κα Καρυστιανού και άλλο είναι να κάνεις χυδαίες επιθέσεις σε αντιπάλους».

