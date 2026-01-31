Δήμας: Ξεκινά η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Χανιά – Κίσσαμος

Το έργο είναι συνολικού μήκους 157 χλμ., με παράπλευρο οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, ΚΕΣ, ΚΛΣ και ΣΕΑ.

Υπεγράφη, την Παρασκευή, στα Χανιά το πρακτικό της Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού 'Αξονα της Κρήτης, «Χανιά - Χερσόνησος», από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του γγ Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Από την πλευρά της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.» το Πρακτικό υπογράφηκε από τον Αντιπρόεδρο της και Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Μάνο Μουστάκα, παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη.

Στο Έργο Παραχώρησης περιλαμβάνεται με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, η οποία ενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2025, το τμήμα Κίσσαμος - Χανιά μήκους 30 χλμ. και ο Α/Κ Χανίων, ο οποίος θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων.

Η Παραχώρηση εκκινεί εντός της προθεσμίας που προέβλεπε η σχετική Σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2025, ενώ η διάρκειά της είναι τριάντα πέντε (35) έτη και περιλαμβάνει το στάδιο κατασκευής και την 30ετή περίοδο Υπηρεσιών που αφορά στη Λειτουργία και τη Συντήρηση.

Νωρίτερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε τα εργοτάξια στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Χανίων, όπου εκτελούνται πρόδρομες εργασίες.

Κατά την υπογραφή του Πρακτικού της Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε:

«Στην Κρήτη αυτή την περίοδο προχωρούν 3 μεγάλα έργα:

Η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, με πολύ έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο νησί και οικονομικό αποτύπωμα σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας γιατί έχει θετική επίδραση στα λεγόμενα ΥΚΩ, στα τιμολόγια δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τμήμα αυτό.

Δεύτερον, το αεροδρόμιο του Καστελλίου, το οποίο θα είναι, από το 2028 και μετά που θα λειτουργήσει, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Το επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι εικόνες ήταν ξεκάθαρες.

Και ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης, που σταματάει να είναι θεωρία, γίνεται πράξη. Προχωρεί ήδη από τον 'Αγιο Νικόλαο μέχρι την Νεάπολη και στη συνέχεια μέχρι τη Χερσόνησο, με έργα που γίνονται και εκεί. Τώρα υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης και η έναρξη της παραχώρησης από σήμερα. Είναι όμως σημαντικό ότι γίνονται ήδη έργα: Έξω από τα Χανιά, έξω από το Ρέθυμνο, σε σύντομο χρονικό διάστημα και έξω από το Ηράκλειο. Θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Έχει 23 τούνελ και 85 γέφυρες. Είναι όμως και πολύ σημαντικό έργο για την τοπική οικονομία, για τον τουρισμό και για την οδική ασφάλεια».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο για την Κρήτη και για τις δημόσιες υποδομές της χώρας, καθώς ο ΒΟΑΚ εισέρχεται οριστικά από τη μακρά περίοδο των σχεδιασμών και των καθυστερήσεων, στη φάση της κατασκευής.

Με την έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού 'Αξονα της Κρήτης, Χανιά - Ηράκλειο, ξεκινά ουσιαστικά η υλοποίηση του μεγαλύτερου και σημαντικότερου οδικού έργου που έχει γίνει ποτέ στο νησί.

Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας - πάνω απ' όλα - ένα υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Άλλωστε, έως ότου ολοκληρωθεί ο νέος οδικός άξονας εφαρμόζοντας παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο δίκτυο, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία από τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος, όπου τα αποτελέσματα ήταν απολύτως μετρήσιμα και θετικά.

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό. Ενισχύει την κοινωνική και χωρική συνοχή της Κρήτης, διευκολύνει τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, στηρίζει τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα και τη γεωργική παραγωγή και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.

Η πραγματοποίηση αυτού του σύγχρονου οδικού άξονα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης, της επίμονης και συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2019 από τις διαδοχικές Κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το έργο τέθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα, εξασφαλίστηκαν κρίσιμες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ξεπεράστηκαν σύνθετες τεχνικές και διοικητικές δυσκολίες και φτάσαμε, έτσι, σήμερα, στο σημείο να υπάρχουν ήδη εργοτάξια. Τόσο στις παρακάμψεις που επισκεφθήκαμε, όσο και στα δύο τμήματα που κατασκευάζονται: στο δημόσιο έργο από τον 'Αγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Σήμερα, με την υπογραφή του πρακτικού ενεργοποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου που δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά κυρίως το μέλλον της Κρήτης. Ένα έργο που ισχυροποιεί τον χάρτη των οδικών υποδομών όλης της Ελλάδας και για το οποίο, η δική μας γενιά θα μπορεί να πει με σιγουριά ότι άφησε ως ουσιαστική παρακαταθήκη στις επόμενες».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Ολοκληρώνονται όλες οι τυπικές διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου από τον Παραχωρησιούχο. Τώρα πλέον, το έργο μπορεί να αναπτύξει τη δυναμική του, η οποία σίγουρα, θα αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στο νησί, αλλά και φυσικά, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες της. Μαζί με τον Παραχωρησιούχο τρέχουμε κι εμείς όσο μπορούμε για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα μία μέρα αρχύτερα».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης από τα Χανιά έως τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χλμ., με παράπλευρο οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους, ΚΕΣ, ΚΛΣ και ΣΕΑ.

Στο έργο εντάσσεται και το τμήμα Κίσσαμος - Χανιά (30 χλμ.), καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων, κατόπιν άσκησης δικαιώματος προαίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο).

Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει διάρκεια 35 έτη, εκ των οποίων:

· 5 έτη περίοδος μελέτης και κατασκευής

· 30 έτη περίοδος λειτουργίας

Έχουν ήδη εκκινήσει Πρόδρομες Εργασίες (έρευνες, μελέτες) στις Παρακάμψεις των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή κατασκευής της σήραγγας Σ1 στο τμήμα Σούδα-Βρύσες του Β.Ο.Α.Κ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 υποβλήθηκε Πρόταση Τροποποίησης με Πρωτοβουλία του Δημοσίου που αφορά στη μελέτη και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στα δίιχνα τμήματα του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τα Λινοπεράματα Ηρακλείου, με προτεραιοποίηση της τμηματικής εφαρμογής τους αναλόγως των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ