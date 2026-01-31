ΕΦΚΑ: Ρεκόρ 225.000 συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Από Παιδείας, Υγείας και Άμυνας οι περισσότερες αποχωρήσεις

Το 2025 αποχώρησαν 17.361 μόνιμοι από το Δημόσιο, η πλειοψηφία εκ των οποίων προήλθε από φορείς των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας.

Στους 225.803 ασφαλισμένους «έκλεισε» το 2025 από πλευράς συνταξιοδοτήσεων, σημειώνοντας ρεκόρ από συστάσεως ΕΦΚΑ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως το 2027-2028, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers.

Το προηγούμενο ρεκόρ αιτήσεων απονομής σύνταξης κατέγραψε ο ΕΦΚΑ το 2021 με 212.151 αιτήσεις, έναντι 211.135 το 2022 και 190.368 το 2023.

Στο Δημόσιο, η έξοδος των παλαιών ασφαλισμένων πραγματοποιείται κυρίως από τους κρίσιμους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Ασφάλειας.

Συγκεκριμένα το 2025 αποχώρησαν 17.361 μόνιμοι από το Δημόσιο, η πλειοψηφία εκ των οποίων προήλθε από φορείς των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας.

Οι περισσότερες αιτήσεις του έτους καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο -παραδοσιακά- υποβάλλουν αιτήσεις κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν κυρίως οι μισθωτοί, καθώς δικαιούνται και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.

Οι λόγοι της «εξόδου» από την εργασία οφείλονται με βεβαιότητα σε τρεις παραμέτρους:

στην ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, λόγω της σύνδεσης των ορίων αυτών με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων μετά τα 65 έτη

στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για απασχόληση συνταξιούχων που θεσπίστηκαν την τελευταία διετία και επιτρέπουν την εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης αλλά μόνο με την καταβολή ενός μικρού πόρου

στην πιθανότητα αλλαγής των όρων εξαγοράς και υπολογισμού των πλασματικών ετών, καθώς είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση που αφορά στην μειωμένη στάθμιση των πλασματικών ετών στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Εντός του 2025 ολοκληρώθηκε η απονομή 352.620 κύριων συντάξεων, με τη διαδικασία εκκαθάρισης να κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για τον ΕΦΚΑ, καθώς μειώνεται το στοκ των εκκρεμών αιτήσεων παρά την ροή νέων στο σύστημα.

Είναι γεγονός πως το δημογραφικό σε συνδυασμό με την μαζική φυγή από την εργασία μεσοπρόθεσμα μπορούν να εκτροχιάσουν την οικονομική ευρωστία του Υπερ-ταμείου ασφάλισης, ειδικά εάν το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορέσει να διατηρήσει αυτούς τους ρυθμούς έκδοσης συντάξεων και επιστρέψει στις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις του πρόσφατου παρελθόντος.