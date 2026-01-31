Γερμανία: Στο 2,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο

Σημειώθηκε μικρή αύξηση από τα επίπεδα του 2% του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε ελαφρώς, μετά την απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη που κατέγραψε η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στο τέλος του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 2,1% τον Ιανουάριο - από 2% τον Δεκέμβριο - όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι το ποσοστό θα παρέμενε αμετάβλητο.

Η έκθεση δημοσιεύεται λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φέτος. Αν και οι αξιωματούχοι επιμένουν ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε «καλή κατάσταση», είναι βέβαιο ότι θα συζητήσουν την καλύτερη απόδοση της οικονομίας της ευρωζώνης το τέταρτο τρίμηνο, καθώς και το πρόσφατο ράλι του ευρώ.

Παρά την παραμένουσα υψηλή αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σταθεροποιείται στο 2%. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για αυξήσεις τιμών τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν αμετάβλητες τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή η ΕΚΤ.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική ανάπτυξη αποδείχθηκε ισχυρότερη από το αναμενόμενο. Τα στοιχεία για τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία - καθώς και για την περιοχή συνολικά - ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, με τη Γερμανία να καταγράφει ανάπτυξη 0,3%.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΚΤ δεν έχει λόγο να αλλάξει τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, προσθέτοντας ότι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν.

Παρόλα αυτά, οι οικονομολόγοι είναι πεπεισμένοι ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει «κλειδωμένο» στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον έως το τέλος του 2027, με τις μειοψηφικές φωνές που ζητούν αύξηση επιτοκίων το 2026 να υποχωρούν.