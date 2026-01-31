ΗΠΑ: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του ICE

Σε αποχή από τα μαθήματα κατέβηκαν μαθητές σε πολλές πολιτείες της χώρας. Στο χαμηλότερο επίπεδο η αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεάπολη και μαθητές σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματα την Παρασκευή, απαιτώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης από τη Μινεσότα, μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών.

Όπως αναφέρει το Reuters, μαθητές και καθηγητές εγκατέλειψαν τις τάξεις από την Καλιφόρνια μέχρι τη Νέα Υόρκη σε μία εθνική ημέρα διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων από τη διοίκηση Τραμπ σχετικά με το αν θα μειώσει την ένταση της επιχείρησης «Operation Metro Surge».

Υπό εθνική καταστολή της μετανάστευσης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στην περιοχή της Μινεάπολις, οι οποίοι περιπολούν τους δρόμους με τακτική εξάρτηση - μια δύναμη πέντε φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος του Αστυνομικού Τμήματος της Μινεάπολις.

Διαμαρτυρόμενοι για την κλιμάκωση και τις τακτικές που χρησιμοποιεί το Τμήμα Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολις σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες - ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένα ζευγάρια και νέοι ακτιβιστές.

Η Katia Kagan, φορώντας ένα φούτερ με το σύνθημα “No ICE” και κρατώντας ένα πλακάτ που απαιτεί την αποχώρηση της υπηρεσίας από την πόλη, δήλωσε ότι είναι κόρη Ρώσων Εβραίων που μετανάστευσαν στην Αμερική αναζητώντας ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή.

«Βρίσκομαι εδώ γιατί θα αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου», δήλωσε η Kagan.

Η Kim, μια 65χρονη δασκάλα διαλογισμού που ζήτησε να μη χρησιμοποιηθεί το επώνυμό της, χαρακτήρισε την κλιμάκωση ως «μια ξεκάθαρη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης εναντίον των πολιτών».

Σε μια γειτονιά της Μινεάπολις, κοντά στα σημεία όπου ο Alex Pretti και η Renee Good, δύο Αμερικανοί πολίτες, σκοτώθηκαν αυτόν τον μήνα από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, περίπου 50 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού τοπικών σχολείων συμμετείχαν σε πορεία.

Ο ροκ σταρ Bruce Springsteen έδωσε τη φωνή του στη διαμαρτυρία, ανεβαίνοντας στη σκηνή σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για τους Good και Pretti στο κέντρο της Μινεάπολις και παίζοντας το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis».

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν πολύ πέρα από τη Μινεσότα, καθώς οι διοργανωτές προέβλεπαν 250 κινητοποιήσεις σε 46 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον, υπό το σύνθημα: «Καμία δουλειά. Κανένα σχολείο. Καμία αγορά. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε ψήφο εμπιστοσύνης προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem, το υπουργείο της οποίας εποπτεύει την ICE. Επικριτές έχουν ζητήσει την παραίτησή της, αλλά ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Noem «έχει κάνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!», υποστηρίζοντας ότι «Η καταστροφή στα σύνορα που κληρονόμησα έχει διορθωθεί».

Απομάκρυνση του τοπικού διευθυντή του FBI

Στο μεταξύ, τα γεγονότα στη Μινεάπολις είχαν αντίκτυπο και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο υπηρεσιακός επικεφαλής του γραφείου πεδίου του FBI στη Μινεάπολις, Jarrad Smith, απομακρύνθηκε από τη θέση του, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Σύμφωνα με μία από αυτές, ο Smith μετατέθηκε στα κεντρικά του FBI στην Ουάσινγκτον.

Το γραφείο του FBI στη Μινεάπολις είχε εμπλακεί στην ομοσπονδιακή επιχείρηση, καθώς και στις έρευνες για τον πυροβολισμό του Pretti και για μια διαμαρτυρία σε εκκλησία που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην παρουσιαστή του CNN, Don Lemon.

Το FBI συνέλαβε τον Lemon την Παρασκευή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για παραβίαση ομοσπονδιακού νόμου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μέσα σε εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε αυτό που ο δικηγόρος του χαρακτήρισε επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου.

Αφού δήλωσε αθώος, ο Lemon είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα φιμωθώ. Ανυπομονώ για τη μέρα που θα βρεθώ στο δικαστήριο».

Οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό υπόμνημα της ICE που εξέτασαν, ανέφεραν την Παρασκευή ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες ενημερώθηκαν αυτή την εβδομάδα πως έχουν ευρύτερη εξουσία να προβαίνουν σε συλλήψεις χωρίς ένταλμα, επεκτείνοντας τη δυνατότητα χαμηλόβαθμων πρακτόρων της ICE να πραγματοποιούν επιχειρήσεις - σκούπα συλλαμβάνοντας άτομα που θεωρούν ύποπτα για παράνομη παραμονή.

Οι αντιδράσεις κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης απείλησαν επίσης να προκαλέσουν μερικό «λουκέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο αντιτάχθηκαν στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που εποπτεύει την ICE.

Η κοινή γνώμη μεταβάλλεται

Βίντεο που έγιναν viral τα οποία δείχνουν τις επιθετικές τακτικές βαριά οπλισμένων και μασκοφόρων πρακτόρων στους δρόμους της Μινεάπολις, οδήγησαν την αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Καθώς η κατακραυγή για την επιχείρηση της ICE αυξανόταν, ο «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ, Tom Homan, στάλθηκε στο Μινεάπολις, δηλώνοντας ότι οι αξιωματικοί του θα επιστρέψουν σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, αντί για τις γενικευμένες επιχειρήσεις στους δρόμους που οδήγησαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Αντανακλώντας τα αισθήματα των διαδηλωτών, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, αμφισβήτησε την Παρασκευή αν αυτό θα συμβεί και δήλωσε ότι απαιτούνται πιο δραστικές αλλαγές.

«Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων της Μινεσότα είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μειώσει τις δυνάμεις της και να τερματίσει αυτή την εκστρατεία βιαιότητας», έγραψε ο Walz στο X.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ήθελε «να αποκλιμακώσει λίγο», αλλά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Πέμπτη αν αποσύρει δυνάμεις, απάντησε: «Καθόλου».

Στην Ορόρα του Κολοράντο, τα δημόσια σχολεία έκλεισαν την Παρασκευή λόγω των αναμενόμενων μαζικών απουσιών εκπαιδευτικών και μαθητών. Το προάστιο του Ντένβερ είχε δει έντονες μεταναστευτικές εφόδους πέρυσι, αφού ο Τραμπ το είχε χαρακτηρίσει «εμπόλεμη ζώνη» που έχει κατακλυστεί από συμμορίες Βενεζουελάνων.

Στο Τούσον της Αριζόνα, τουλάχιστον 20 σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα ενόψει μαζικών απουσιών.

Στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, τα πανό των διαδηλωτών έγραφαν «πανεπιστημιούπολη-καταφύγιο» και «οι φασίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Μαθητές λυκείου με πλακάτ κατά της ICE πραγματοποίησαν αποχώρηση από τα μαθήματα στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Στο Μπρούκλιν, μια μακριά πορεία μαθητών λυκείου βάδιζε φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα κατά της ICE.

Φωτογραφία @AP