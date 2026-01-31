ΗΠΑ: Εγκρίθηκαν πωλήσεις όπλων σε Ισραήλ - Σαουδική Αραβία

Αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot αποκτά η Σ. Αραβία, ενώ επιθετικά ελικόπτερα AH-64E Apache θα πουληθούν στο Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση τριάντα επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού και υπηρεσιών στο Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, έναντι τιμήματος που προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό δυνάμει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.

Patriot στη Σαουδική Αραβία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση στη Σαουδική Αραβία, σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, την πώληση κάπου 730 αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, έναντι ποσού 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξέλιξη που καταγράφεται με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων όσον αφορά το Ιράν.

Η πώληση, για την οποία ειδοποιήθηκε το Κογκρέσο, «θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ενισχύοντας την ασφάλεια μείζονος συμμάχου εκτός NATO που είναι δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην περιοχή του Κόλπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot (Lockheed Martin) επιτρέπουν την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ