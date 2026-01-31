Ειδήσεις | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Επαφή με Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ

Στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται ο πρωθυπουργός, όπου μετέχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το πρωί, στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.

Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

