ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» η κυβέρνηση από το Σάββατο

Πάντως, η διακοπή χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αναμένεται να είναι σύντομη. Η αντιπαράθεση για το shutdown ξέσπασε μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, σε σύγκρουση με αξιωματικούς του ICE στη Μινεάπολη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ οδηγήθηκε σε μερικό κλείσιμο το Σάββατο, καθώς ανέμενε την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μιας συμφωνίας χρηματοδότησης που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμορφώσει με τους Δημοκρατικούς, μετά από εθνική κατακραυγή για τη θανάτωση ενός Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από πράκτορες του ICE.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διακοπή της χρηματοδότησης αναμένεται να είναι σύντομη, με τη Βουλή να επιστρέφει από εβδομαδιαία διακοπή τη Δευτέρα και τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να στηρίζει πλήρως το πακέτο δαπανών. Πολλοί Αμερικανοί ίσως να μην το αντιληφθούν καν, καθώς οι περισσότεροι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα - όπως το στρατιωτικό προσωπικό και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας - θεωρούνται απαραίτητοι και δεν τίθενται σε αναστολή εργασίας κατά τη διάρκεια ενός «shutdown».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Κογκρέσο αποτυγχάνει να χρηματοδοτήσει την κυβέρνηση από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι. Ένα shutdown διάρκειας 43 ημερών το φθινόπωρο ήταν το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί ποτέ, με πολλές συνέπειες, όπως με τη διακοπή επισιτιστικής βοήθειας σε εκατομμύρια νοικοκυριά, την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να μένουν απλήρωτοι για περισσότερο από έναν μήνα.

Το τρέχον shutdown είναι πιο περιορισμένο, καθώς ορισμένα τμήματα της κυβέρνησης έχουν ήδη πλήρη χρηματοδότηση έως τη λήξη του ομοσπονδιακού δημοσιονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ αυτών είναι το Υπουργείο Γεωργίας, οπότε δεν θα υπάρξει διακοπή στα κουπόνια τροφίμων. Τα εθνικά πάρκα, οι υπηρεσίες για τους βετεράνους και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν επίσης ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους για το έτος.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες που επηρεάζονται - στις οποίες περιλαμβάνονται τα Υπουργεία Οικονομικών, Άμυνας, Εσωτερικής Ασφάλειας, Μεταφορών, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Εργασίας - θα ακολουθήσουν την επίσημη διαδικασία παύσης λειτουργίας, σύμφωνα με υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB).

«Ελπίζουμε ότι αυτή η διακοπή θα είναι σύντομη», έγραψε ο διευθυντής του OMB, Ρας Βόουτ, στο υπόμνημα της Παρασκευής, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να διατάξει την επαναλειτουργία της κυβέρνησης μόλις ο Τραμπ υπογράψει σε νόμο ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Αν η Βουλή εγκρίνει τη νομοθεσία χρηματοδότησης νωρίς τη Δευτέρα, οι λειτουργίες ενδέχεται να επαναληφθούν την ίδια ημέρα, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Δεν είναι σαφές αν το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας θα καθυστερήσει τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, σε περίπτωση σύντομου shutdown.

Η αντιπαράθεση για το shutdown ξέσπασε μετά τον θάνατο ενός Αμερικανού πολίτη, του Άλεξ Πρέτι, σε σύγκρουση με αξιωματικούς του ICE στη Μινεάπολη το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να ανανεώσουν τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εκτός αν τεθούν νέοι περιορισμοί στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν την υποχρεωτική χρήση καμερών σώματος από τους πράκτορες του DHS και την εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων. Θέλουν επίσης να απαγορευτεί η κάλυψη του προσώπου των πρακτόρων και να σταματήσουν οι ευρείες επιχειρήσεις-σκούπα για τη μετανάστευση.

Ο Τραμπ και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατέληξαν την Πέμπτη σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση του DHS για δύο εβδομάδες, ενώ θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τα αιτήματα. Η υπόλοιπη κυβέρνηση θα χρηματοδοτηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Γερουσία ενέκρινε τη συμφωνία χρηματοδότησης την Παρασκευή. Ο Τραμπ έχει υποδείξει τις τελευταίες ημέρες ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές στην εκστρατεία απελάσεων της κυβέρνησής του. Η καταστολή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει γίνει ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους, δημιουργώντας κίνδυνο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών.