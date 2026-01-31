ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο Ε9 – Ποιοι πρέπει να τρέξουν

Μια διόρθωση στην περιουσιακή εικόνα φέρνει μειώσεις στο φόρο έως και 90%. Ποιους κωδικούς πρέπει να τσεκάρουν οι φορολογούμενοι. Πότε θα έρθει ο νέος λογαριασμός.

Η «κλεψύδρα» για προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας όπως εμφανίζονται στο Ε9 αδειάζει σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Οι φορολογούμενοι έχουν τελευταία ευκαιρία να ελέγξουν την περιουσιακή τους εικόνα πριν «χτυπήσει την πόρτα τους» ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ. Μια διόρθωση, όπως ο χαρακτηρισμός μιας επιφάνειας του ακινήτου ως βοηθητικού χώρου φέρνει εκπτώσεις στο φόρο έως και 90%.

Επίσης τροποποιητική δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025 και η δήλωση ακινήτων δεν συμπληρώθηκε αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty

Τα φετινά ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ θα εκδοθούν στις αρχές Μαρτίου ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις 12 μηνιαίες δόσεις του φόρου. Όσοι έχουν στην κατοχή τους κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ οι οποίες το 2025 ήταν ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα εξασφαλίζουν έκπτωση έως 20%. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα myProperty όπου κάθε ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία, θα πρέπει να συσχετιστεί με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Υπολογισμός φόρου

Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τα στοιχεία των ακινήτων που αποτυπώνονται στο Ε9. Αυτό σημαίνει ότι ένα λάθος στην επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας μπορεί να «φουσκώσει» το ραβασάκι.

Για να αποφύγουν οι φορολογούμενοι τυχόν έξτρα χρεώσεις, ακόμη και στην περίπτωση που το 2025 δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση, θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας στο Ε9. Τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στον όροφο, την έκταση των κύριων και βοηθητικών χώρων, τα εμπράγματα δικαιώματα, το ποσοστά συνιδιοκτησίας, τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου και των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτά καθώς και στους επαγγελματικούς χώρους.

Λάθη που κοστίζουν

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο του Ε9, μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στα εξής σημεία:

1. Αποθήκες – πάρκινγκ: Τσεκάρετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%.

2. Ημιτελή κτίσματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει στο Ε9 ως ημιτελές το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας. Τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%.

3. Εμπράγματα δικαιώματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά σας (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Αν έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9 θα φουσκώσει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

5. Όροφος: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

6. Ηλικία: Στο συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.