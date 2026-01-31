Μασκ: Δηλώνει ότι επανειλημμένα αρνήθηκε προσκλήσεις από τον Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε ότι είχε ελάχιστη αλληλογραφία με τον Έπσταϊν

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ήταν «πλήρως ενήμερος πως κάποια ηλεκτρονική αλληλογραφία» με τον Τζέφρι Έπσταϊν θα μπορούσε να παρερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί για να αμαυρωθεί το όνομά του, σε απάντησή του σε χρήστη στο X.

«Κανείς δεν πίεσε περισσότερο από εμένα για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν και χαίρομαι που αυτό τελικά συνέβη», έγραψε.

Ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε ότι είχε ελάχιστη αλληλογραφία με τον Έπσταϊν και ότι στο παρελθόν είχε αρνηθεί προσκλήσεις να επισκεφθεί το νησί του ή να πετάξει με το “Lolita Express”.

Πρόσθεσε ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο οι ΗΠΑ να διώξουν ποινικά «εκείνους που διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα μαζί με τον Έπσταϊν».

