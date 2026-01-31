ΕΞΠΟΤΡΟΦ: Ενίσχυση εξωστρέφειας και δημιουργία νέων εμπορικών προοπτικών για τους Έλληνες παραγωγούς

Στη φετινή ΕΞΠΟΤΡΟΦ που θα διαρκέσει έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026, συμμετέχουν περισσότεροι από 300 εκθέτες με μεγάλη ποικιλία premium προϊόντων ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις για νέες συνεργασίες.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων εμπορικών προοπτικών για τους Έλληνες παραγωγούς, η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition σήκωσε αυλαία σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας.

Στη φετινή ΕΞΠΟΤΡΟΦ που θα διαρκέσει έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026, συμμετέχουν περισσότεροι από 300 εκθέτες με μεγάλη ποικιλία premium προϊόντων ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις για νέες συνεργασίες.

Ποια είναι όμως τα στοιχεία που καθιστούν την ΕΞΠΟΤΡΟΦ κορυφαία B2B έκθεση στον χώρο των τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα; Όπως εξηγεί μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο Κωστής Μοσχονάς, διοργανωτής της ΕΞΠΟΤΡΟΦ και CEO της RM International «η ΕΞΠΟΤΡΟΦ διαφοροποιείται καθώς εστιάζει αποκλειστικά στον κλάδο των premium τροφίμων και ποτών. Δεν είναι απλώς μια εμπορική έκθεση, αλλά το σημείο συνάντησης των κορυφαίων Ελλήνων παραγωγών με τους Decision Makers της εστίασης, των ξενοδοχείων και των εξαγωγών. Η έμφαση δίνεται στην ποιότητα (Fine Food) και όχι αποκλειστικά στον όγκο πωλήσεων, προσελκύοντας ένα απόλυτα στοχευμένο κοινό».

Σύμφωνα με τον κ. Μοσχονά, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ από το ξεκίνημά της μέχρι τη φετινή 12η διοργάνωση έχει μετεξελιχθεί σε μια Turn-key λύση για τον παραγωγό. «Έχουμε ενσωματώσει προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως το Portal Εκθετών και την πλατφόρμα expotrofonline.gr, επιτρέποντας τη δικτύωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην 11η διοργάνωση φιλοξενήσαμε 221 εκθέτες και σχεδόν 13.000 επισκέπτες, αποδεικνύοντας τη συνεχή ανοδική πορεία του θεσμού» σημειώνει ο ίδιος.

Η φετινή 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ εξελίσσεται σημαντικά, εισάγοντας ενισχυμένες θεματικές ενότητες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη και αναδεικνύουν με πιο στοχευμένο τρόπο τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας. Όπως αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μοσχονάς, η πιο σημαντική νέα προσθήκη είναι το Honey Bar, μια αποκλειστική ενότητα αφιερωμένη στον «χρυσό» της ελληνικής γης, όπου οι επαγγελματίες και το κοινό έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες premium ποικιλιών μελιού. Παράλληλα, η έκθεση ενισχύει τον ρόλο του Olive Oil Bar, το οποίο αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο αναφοράς για το ελαιόλαδο, προσφέροντας τη δυνατότητα δοκιμής των κορυφαίων ελληνικών ελαιολάδων της φετινής σοδειάς. Την εμπειρία συμπληρώνει το Wine Walk, μια ξεχωριστή διαδρομή που χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο τον ελληνικό αμπελώνα, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη σπάνιων ποικιλιών και εκλεκτών οίνων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση συμβάλλει στη διεθνή προβολή των ελληνικών προϊόντων με απτά αποτελέσματα. «Μέσω του Hosted Buyer Program, φέρνουμε σε επαφή τους παραγωγούς με αγοραστές από χώρες όπως η Ολλανδία, η Σιγκαπούρη, η Γαλλία και η Γερμανία. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: στην προηγούμενη διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν 1.300 Β2Β συναντήσεις, εκ των οποίων οι 799 αφορούσαν αγοραστές από το εξωτερικό» τονίζει ο κ. Μοσχονάς.

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, ο ίδιος αναφέρει ότι βασικό μέλημα της διοργανώτριας εταιρείας είναι η ανάδειξη της εντοπιότητας και της ποιότητας των προϊόντων, στοιχεία που αποτελούν τα κύρια κριτήρια για τη συμμετοχή των παραγωγών στη διοργάνωση. «Όσον αφορά τις τάσεις που αναμένουμε να ξεχωρίσουν φέτος, εκτιμούμε ότι θα κυριαρχήσουν τα Premium Spirits και τα λικέρ που ενσωματώνουν ελληνικά συστατικά, καθώς και οι γηγενείς ποικιλίες οίνου μέσα από τις premium ετικέτες τους. Παράλληλα, περιμένουμε να υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο θα αναδειχθεί με ιδιαίτερο τρόπο μέσω του εξειδικευμένου Olive Oil Bar» επισημαίνει.

Εστιάζοντας στα στοιχεία που διαφοροποιούν την ΕΞΠΟΤΡΟΦ από άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις, ο κ. Μοσχονάς αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «προσφέρει μια πλατφόρμα cross-selling, όπου η ταυτόχρονη παρουσία σε φαγητό (Μαγειρεύουμε Ελλάδα) και ποτό (Wine Walk) δημιουργεί πολλαπλά σημεία επαφής με τον επισκέπτη. Επιπλέον, η εξειδίκευση στο B2B Fine Food διασφαλίζει ότι οι εκθέτες έρχονται σε επαφή με το σύνολο της αγοράς HORECA σε μόλις 3 ημέρες».

Το τριήμερο της έκθεσης είναι πλούσιο σε στοχευμένες ενέργειες που καλύπτουν κάθε πτυχή της γαστρονομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», όπου καταξιωμένοι Chefs παρουσιάζουν live sessions μαγειρικής, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε παρουσιάσεις και δοκιμές προϊόντων στο Olive Oil Bar και το Wine Walk. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην επιβράβευση της ποιότητας και της καινοτομίας των προϊόντων μέσα από τα Βραβεία AFFA, ενώ για τους επαγγελματίες που αναζητούν εμπορικές συνεργασίες, λειτουργεί το Buyer's Square, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκλειστικά για B2B συναντήσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με το μέλλον της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, ο κ. Μοσχονάς υπογραμμίζει: «Το όραμά μας για το μέλλον της ΕΞΠΟΤΡΟΦ είναι να εδραιωθεί η διοργάνωση ως η απόλυτη αυθεντία στον τομέα της ελληνικής γαστρονομίας σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε στρατηγικά στον συνδυασμό της φυσικής παρουσίας με τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα επιτρέπει στον Έλληνα παραγωγό να έχει ουσιαστική πρόσβαση στις διεθνείς αγορές 365 ημέρες τον χρόνο, ξεπερνώντας τα χρονικά όρια μιας τριήμερης έκθεσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ