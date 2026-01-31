Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν: Απαράδεκτη, παράνομη και προκλητική η προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο

η έκδοση των δύο NAVTEX από τουρκικής πλευράς εντάσσεται σε μία νέα τακτική πολιτικής και διοικητικής αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου, αναφέρει ο ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή «την έκδοση από τουρκικής πλευράς των δύο απαράδεκτων NAVTEX, που επιχειρούν να χωρίσουν το Αιγαίο στη μέση και να δημιουργήσουν τετελεσμένα», και με τις οποίες τονίζεται ότι «οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλασσίων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με την Τουρκία», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ως πρόεδρος της Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας.

Όπως αναφέρει, «η έκδοση των δύο NAVTEX από τουρκικής πλευράς εντάσσεται σε μία νέα τακτική πολιτικής και διοικητικής αμφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου» και «στόχος τους είναι να εδραιωθεί η αντίληψη ότι όλη η περιοχή του Αιγαίου ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού (που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση) εντάσσεται σε τουρκική δικαιοδοσία».

Συγκεκριμένα, ο κ. Κεφαλογιάννης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι δύο NAVTEX αναφέρουν: “Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοίας, τονίζουμε ότι οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλασσίων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καθιστούν ανενεργές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της”».

«Ένα πολύ ανησυχητικό, αλλά σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί από τις πάγιες παράνομες και προκλητικές θέσεις της που δεν εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις σχέσεις καλής γειτονίας», υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν είναι «σε γνώση της οι ανωτέρω NAVTEX που αμφισβητούν ευθέως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ενός κράτους μέλους της ΕΕ» και «σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ