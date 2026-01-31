Μαρινάκης: Ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης

Για το "κίνημα των τυμβωρύχων" κάνει λόγο σε άρθρο του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το "κίνημα των τυμβωρύχων" και η πιο σημαντική μάχη» τιτλοφορείται άρθρο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο LIBERAL, στο οποίο υπογραμμίζεται η σημασία της καλλιέργειας κριτικής σκέψης και η ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Με αναφορά σε επίσκεψή του σε σχολείο που συμμετέχει σε σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα όσο και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ, επισημαίνει από τη μια ότι «η γενιά που σταδιακά ενηλικιώνεται» πρέπει «να διαθέτει τα εφόδια για να επεξεργάζεται σωστά τις πληροφορίες που πλέον διακινούνται σε τεράστιο όγκο και με απίστευτη ταχύτητα». Παράλληλα οκ. Μαρινάκης τονίζει ότι «δυστυχώς ο τραγικός θάνατος 5 γυναικών, 5 εργατριών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια, μετατράπηκε από την πρώτη στιγμή σε μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος οργής και αγανάκτησης, με μόνο στόχο όχι τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά την εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών και των συναισθημάτων των πολιτών».

Ο κ. Μαρινάκης καταγγέλλει αυτό που αποκαλεί «κίνημα των τυμβωρύχων», δηλαδή την πολιτική και επικοινωνιακή εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου μέσω fake news, διαστρεβλώσεων και επιθέσεων, με στόχο την πρόκληση κοινωνικής οργής και πολιτικής αποσταθεροποίησης.

«Το "κίνημα των τυμβωρύχων", που το γνωρίσαμε πριν έναν ακριβώς χρόνο ως "συμμαχία του ξυλολίου", επενδύει ξανά στον ανθρώπινο πόνο και στο σοκ που προκαλεί στην κοινωνία ένα τραγικό γεγονός. Είναι οι ίδιοι που θέλησαν να χτίσουν πολιτικές καριέρες ή να αναζητήσουν πολιτικά σωσίβια διασπείροντας fake news και διασύροντας πρόσωπα και πολιτικούς αντίπαλους με δολοφονίες χαρακτήρων. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια αναβίωσης όσων ζήσαμε τον Ιανουάριο του 2025, σε μια προσπάθεια πολιτικής αποσταθεροποίησης με στόχο μικροκομματικά οφέλη», επισημαίνει.

Τονίζει επίσης ότι η διερεύνηση των ευθυνών ανήκει στη Δικαιοσύνη και ότι τα επίσημα στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό απέναντι σε κάθε απώλεια ζωής. Το κείμενο καταλήγει πως η μάχη κατά της παραπληροφόρησης και η προστασία της αλήθειας αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για τη δημοκρατία και τις επόμενες γενιές. «Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης είναι πλέον προτεραιότητα διότι δεν αποτελεί μια απειλή που θα έρθει. Πρόκειται για μια κρίση που είναι ήδη παρούσα. Οφείλουμε, με όσα εργαλεία διαθέτουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Η μάχη για την προστασία της αλήθειας, για την διασταύρωση κάθε πληροφορίας, απέναντι σε πάσης φύσεως κίνημα παραπληροφόρησης, όπως το «κίνημα των τυμβωρύχων» είναι από τις πιο σημαντικές μάχες, τόσο για εμάς, όσο κυρίως για τα παιδιά μας», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ