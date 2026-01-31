Ειδήσεις | Διεθνή

Sözcü: Οι Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ

Newsroom
Sözcü: Οι Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ
Σύμφωνα με την εφημερίδα, «παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν η κατάσταση αντιστράφηκε».

Για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ έρχονται στην Ελλάδα πλέον οι Τούρκοι, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Sözcü.

Όπως αναφέρει, οι Τούρκοι πηγαίνουν με λεωφορεία στα σούπερ μάρκετ της γείτονος, γεμίζουν τις βαλίτσες τους με τρόφιμα και επιστρέφουν.

Σύμφωνα με τη Sözcü, τα δρομολόγια για βοδινό κιμά στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε δύο φορές την εβδομάδα. Μάλιστα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στην εξόρμηση για ψώνια στην Ελλάδα, συμμετείχε και ο ανταποκριτής της εφημερίδας. Αγόρασε τρόφιμα που περιλάμβαναν κρέας, γάλα και ζυμαρικά. Το ίδιο καλάθι που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 λίρες, εδώ κόστισε 2.433 λίρες.

Τουρκία
Ελλάδα
Σούπερ Μάρκετ
