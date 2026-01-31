ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν οι Συντονιστές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου

Το συνέδριο θα λάβει τόπο στα τέλη Μαρτίου.

Το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε ανακοίνωσε τους Συντονιστές (και τους Αναπληρωτές Συντονιστές) των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) στην τελική ευθεία διοργάνωσης του Συνεδρίου στα τέλη Μαρτίου. Στόχος, η συντονισμένη και αποκεντρωμένη λειτουργία του κόμματος με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισήμανε ότι στις ολομέλειες των ΝΟΕΣ συμμετέχουν αυτοδίκαια ο Γραμματέας και τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών -που συνεχίζουν τη λειτουργία τους- οι Συντονιστές των Τοπικών Οργανώσεων, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι βουλευτές, τα αυτοδιοικητικά στελέχη και εκπρόσωποί μας σε φορείς και θεσμικά όργανα της κάθε περιοχής.

Ανά περιφέρεια και νομό η σύνθεση είναι:

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΣ

Συντονιστής ΜΑΡΑΖΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

Αναπληρωτής ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΔΟΠΗ

Συντονιστής ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΕΥΗ

ΞΑΝΘΗ

Συντονιστής ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Αναπληρωτής ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Συντονιστής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

Αναπληρωτής ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤANTINOΣ

ΔΡΑΜΑ

Συντονιστής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΤΤΥ

Αναπληρωτής ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΑΣΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συντονιστής ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

Αναπληρωτής ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναπληρωτής ΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συντονιστής ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Συντονιστής ΛΙΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναπληρωτής ΜΗΤΑΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΗΜΑΘΙΑ

Συντονιστής ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Αναπληρωτής ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Συντονιστής ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Αναπληρωτής ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΕΛΛΑ

Συντονιστής ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αναπληρωτής ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΙΕΡΙΑ

Συντονιστής ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναπληρωτής ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ

Συντονιστής ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

Συντονιστής ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

Συντονιστής ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναπληρωτής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Συντονιστής ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΜΑΛΕΑ ΒΑΣΩ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Συντονιστής ΣΤΑΪΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αναπληρωτής ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Συντονιστής ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αναπληρωτής ΛΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΤΑ

Συντονιστής ΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Συντονιστής ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωτής ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συντονιστής ΚΩΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωτής ΠΗΛΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΞΟΙ

Συντονιστής ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ)

Αναπληρωτής ΣΕΒΔΑΓΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Συντονιστής ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Αναπληρωτής ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ

Συντονιστής ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Αναπληρωτής ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Συντονιστής ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

Συντονιστής ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναπληρωτής ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Συντονιστής ΓΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Συντονιστής ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΣΟΥΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Συντονιστής ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωτής ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Συντονιστής ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

Συντονιστής ΚΟΡΛΟΣ ΦΑΝΗΣ

Αναπληρωτής ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΥΒΟΙΑ

Συντονιστής ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Συντονιστής ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΙΔΑ

Συντονιστής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναπληρωτής ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΧΑΪΑ

Συντονιστής ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Συντονιστής ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναπληρωτής ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΗΛΕΙΑ

Συντονιστής ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναπληρωτής ΔΑΝΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

Συντονιστής ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωτής ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Συντονιστής ΚΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αναπληρωτής ΣΤΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Συντονιστής ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ

Αναπληρωτής ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Συντονιστής ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Συντονιστής ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Α ΑΘΗΝΑΣ

Συντονιστής ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Αναπληρωτής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Συντονιστής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Αναπληρωτής ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Συντονιστής ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναπληρωτής ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Αναπληρωτής ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Συντονιστής ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής ΚΟΡΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Συντονιστής ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΜΑΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Συντονιστής ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναπληρωτής ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Συντονιστής ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ)

Αναπληρωτής ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συντονιστής ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Αναπληρωτής ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ

Β ΠΕΙΡΑΙΑ

Συντονιστής ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αναπληρωτής ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -Μέλος Δημ. Οργάνωσης Σαλαμίνας

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΛΕΣΒΟΣ

Συντονιστής ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΛΗΜΝΟΣ

Συντονιστής ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αναπληρωτής ΤΟΥΦΟΥ ΜΑΓΔΑ

ΣΑΜΟΣ

Συντονιστής ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΙΚΑΡΙΑ

Συντονιστής ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αναπληρωτής ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΙΟΣ

Συντονιστής ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωτής ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Συντονιστής ΦΩΤΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ

Αναπληρωτής ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Β. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Συντονιστής ΣΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ

Αναπληρωτής ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Συντονιστής ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωτής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συντονιστής ΚΑΒΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αναπληρωτής ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΑΡΙΑΝ

ΛΑΣΙΘΙ

Συντονιστής ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωτής ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Συντονιστής ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αναπληρωτής ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΑΝΙΑ

Συντονιστής ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ