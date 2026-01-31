Ταμείο Ανάκαμψης: Σημάδια κόπωσης στην τελική ευθεία – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

«Η πρόοδος του δανειακού σκέλους επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες, ενώ η εκτέλεση των πληρωμών του σκέλους των επιχορηγήσεων έχει μετατοπιστεί χρονικά προς το τέλος της περιόδου περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί», σημειώνει η ΤτΕ.

Καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία του Ταμείου Ανάκαμψης εμφανίζονται σημάδια κόπωσης τόσο στην εκτέλεση των πληρωμών από τις επιχορηγήσεις όσο και στη συμβασιοποίηση νέων δανείων, σύμφωνα με το τελευταίο «Note on the Greek Economy» της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Η πρόοδος του δανειακού σκέλους (υπογραφή συμβάσεων) επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες, ενώ η εκτέλεση των πληρωμών του σκέλους των επιχορηγήσεων έχει μετατοπιστεί χρονικά προς το τέλος της περιόδου περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα της ΤτΕ. «Αυτό οφείλεται κυρίως στον διοικητικό φόρτο, ο οποίος αποδείχθηκε μεγαλύτερος του αναμενομένου, κάτι που παρατηρείται επίσης στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ».

Αυτή ακριβώς η μετατόπιση των έργων και των οροσήμων προς τα πίσω κάνει ακόμη πιο απαιτητικό το επόμενο διάστημα. Όπως έχει γράψει το insider.gr, μέχρι το τέλος του προγράμματος θα πρέπει να έχουν καλυφθεί 165 ορόσημα για το σκέλος των επιχορηγήσεων, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία (143 ορόσημα) έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση έργων και επενδύσεων. Τα υπόλοιπα 32 ορόσημα αφορούν μεταρρυθμίσεις (ολοκλήρωση νομοθεσίας, λειτουργία νέων κρατικών μηχανισμών).

Οι πληρωμές και τα δάνεια

Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσιάζει η ΤτΕ στις επιχορηγήσεις από το συνολικό κονδύλι των 18,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στη χώρα μας, οι εισπράξεις μετρητών από την ΕΕ ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν εκταμιευθεί 7,3 δισ. ευρώ προς τους τελικούς δικαιούχους. Επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από το κράτος προς άλλους φορείς, εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, από το συνολικό κονδύλι των 17,7 δισ. ευρώ, οι εισπράξεις μετρητών από την ΕΕ ανέρχονται σε 11,4 δισ. ευρώ. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, είχαν εκταμιευθεί 5,2 δισ. ευρώ προς τους τελικούς δικαιούχους. Τα συμβασιοποιημένα έργα ανέρχονται σε 9,8 δισ. ευρώ.

Έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν υπογραφεί 547 δανειακές συμβάσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 17,8 δισ. ευρώ. Η κατανομή της χρηματοδότησης έχει ως εξής: δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης 7,8 δισ. ευρώ, τραπεζικά δάνεια 5,9 δισ. ευρώ και ίδια συμμετοχή επενδυτών 4,1 δισ. ευρώ.

«Από την έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” τον Ιούλιο του 2022, το ύψος των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που συγχρηματοδοτούν επενδύσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης αντιπροσωπεύει περίπου το 9% του συνόλου των νέων τραπεζικών δανειακών συμβάσεων για την ίδια περίοδο», αναφέρει το σημείωμα της ΤτΕ.

Ικανοποιητική πρόοδος στις εισπράξεις - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Τα καλά νέα είναι πως η χώρα μας «σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο σε σύγκριση με τους εταίρους της όσον αφορά τις εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, με βάση την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων οροσήμων και στόχων». Η Ελλάδα έλαβε την έκτη πληρωμή ύψους 2,1 δισ. σε επιχορηγήσεις, ενώ το αίτημα πληρωμής για το αντίστοιχο δανειακό σκέλος υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο μαζί με το 7ο αίτημα πληρωμής για τις επιχορηγήσεις.

Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι στιγμής 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (12 δισ. για επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. για δάνεια), ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού κονδυλίου των 36 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των 6 κρατών που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.