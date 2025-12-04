Η Ρωσία απαγόρευσε τα Snapchat και FaceTime

Η Ρωσία απαγόρευσε το Snapchat της Snap και το FaceTime της Apple, περιορίζοντας περαιτέρω την πρόσβαση σε δυτικές υπηρεσίες επικοινωνίας, σύμφωνα με το Interfax.

Η υπηρεσία επικοινωνιών Roskomnadzor δήλωσε ότι το Snapchat και το FaceTime χρησιμοποιούνταν στη Ρωσία «για την οργάνωση και εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών» και την στρατολόγηση δραστών, καθώς και για απάτες και άλλα εγκλήματα, όπως ανέφερε η ειδησεογραφική υπηρεσία την Πέμπτη.

Η Ρωσία περιορίζει την πρόσβαση σε δυτικές υπηρεσίες επικοινωνίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Έχει απαγορεύσει κοινωνικά δίκτυα αμερικανικής ιδιοκτησίας όπως το Facebook, το Instagram και το X, ενώ έχει περιορίσει την πρόσβαση στο YouTube και, την Τετάρτη, μπλόκαρε και την δημοφιλή παιδική πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox της Roblox Corp. Η Snap αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση.

Οι ρωσικές αρχές έχουν εντείνει τους περιορισμούς στις ξένες υπηρεσίες από τότε που η κρατική VK Co. λάνσαρε μια εθνική «super app» με την ονομασία Max, η οποία φιλοξενεί κυβερνητικές υπηρεσίες και επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων, την ανταλλαγή μηνυμάτων, τραπεζικές συναλλαγές και άλλες δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ρωσία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να απαγορεύσει πλήρως το WhatsApp, την πιο δημοφιλή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων στη χώρα, κατηγορώντας την για παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας. Η Roskomnadzor προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση των χρηστών σε υπηρεσίες VPN, που προορίζονται για παράκαμψη των περιορισμών, ανέφερε η τοπική πηγή RBC την Πέμπτη.