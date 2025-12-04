Κακοκαιρία «Byron»: Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης για την κακοκαιρία «Byron» με την περιφερειακή αρχή να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, εκδόθηκε έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η έλευση του καιρικού συστήματος με την ονομασία «Byron», με κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, οι οποίες θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν, το σύνολο της Κρήτης για αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου μέχρι το μεσημέρι.

Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που απαρτίζουν τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Χρήσιμες πληροφορίες και σύνδεσμοι για ενημέρωση καιρού, είναι η ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και ο λογαριασμός της στο X (Twitter) (@EMY_HNMS). Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Ελληνική Αστυνομία με την εφαρμογή CivilCrete Τάλως (Οδηγίες και Ειδοποιήσεις) που μπορεί κανείς να κατεβάσει από το Google Play Store (για Android) ή το Apple App Store (για iOS) ενώ οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης και συγκεκριμένα το 112 (Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης), το 199 (Πυροσβεστικό Σώμα), το 100 (Ελληνική Αστυνομία), το 108 (Λιμενικό Σώμα) και το 166 (ΕΚΑΒ).

Σημαντικό επίσης, όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι, είναι οι πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ