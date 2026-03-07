Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρία KPC, πρόσθεσε ότι παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε εφαρμογή μία προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου, αλλά και της διύλισης, μετά από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ, αλλά και τις “ιρανικές απειλές σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων διαμέσου των Στενών του Ορμούζ”, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της η κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρία ανακοίνωσε επίσης, ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται “στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η KPC παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΑΕΠ: Πώς οι στατιστικές «διορθώσεις» και το επενδυτικό κρεσέντο έσωσαν τη χρονιά

Έξι στους 10 άνεργους αναζητούν δουλειά για πάνω από ένα έτος - Το 92,7% όσων βρίσκονται εκτός αγοράς αρνούνται να δουλέψουν

Πέντε ή έξι καράβια με αργεντινέζικο ηλιόσπορο, αλλάζουν όσα ξέραμε (ή νομίζαμε) για την Mercosur

tags:
Πετρέλαιο
Κουβέιτ
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider