Ξεκινάνε τα μπλόκα από την Κυριακή οι αγρότες της Θεσσαλίας

Θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Νίκαιας και στον Ε65. Για μπλόκα μέσα στις γιορτές προειδοποιούν οι αγρότες.

Δύο μεγάλα μπλόκα θα στηθούν φέτος στη Θεσσαλία, στη Νίκαια και στον Ε65. Αύριο ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους. Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη καθώς θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Σύμφωνα με το ertnews, πέρα από τον κόμβο της Νίκαιας, ένα ακόμη μπλόκο αναμένεται να στηθεί στον Ε65, όπου θα δώσουν το «παρών» οι αγρότες της Καρδίτσας, επίσης με εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους.

Σε χωριά της Λάρισας, τα τρακτέρ βρίσκονται ήδη στις πλατείες και οι αγρότες προετοιμάζονται για τη μεγάλη αυριανή κάθοδο προς την εθνική οδό.

Αγρότες Μαγνησίας: «Ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος»

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν και οι αγρότες της Μαγνησίας. Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και τις οδικές αρτηρίες έτοιμες να κλείσουν, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις που –όπως λένε– θα τους βρουν «μέσα στις γιορτές στα μπλόκα», με αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων. Στις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Αύριο Κυριακή οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8 το πρωί από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Στον κόμβο Φιλώτα οι αγρότες από Εορδαία και Αμύνταιο

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποφάσισαν τη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη στις 13:00.

Πηγή: ertnews.gr